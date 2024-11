Wien: 33-Jähriger ejakuliert auf offener Straße auf Frau

Am frühen Montagmorgen um etwa sieben Uhr ereignete sich in der Treitlstraße im 4. Wiener Bezirk ein beunruhigender Vorfall. Ein 33-jähriger Mann aus der Slowakei steht im Verdacht, einer 30-jährigen Frau gefolgt zu sein und sich dabei entkleidet zu haben.

Übergriff auf offener Straße

Laut Angaben soll der Mann sich selbst befriedigt haben, während er der Frau nachging. Er wird beschuldigt, die Frau daraufhin von hinten gepackt zu haben. Anschließend soll er ihr eine Flüssigkeit, die als Ejakulat vermutet wird, ans Hosenbein geschmiert haben. Die betroffene Frau wandte sich unmittelbar an die Polizei, die schnell am Tatort eintraf.

Polizeilicher Zugriff

Der Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften angehalten und zur nächstgelegenen Polizeistation gebracht werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vorlag. Bei der Konfrontation mit diesem Umstand versuchte der Verdächtige, einen Polizisten durch einen Stoß zu attackieren. Der Beamte blieb dabei unverletzt. Der 33-Jährige wurde aufgrund des Vorfalls vorläufig festgenommen.

In der Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin an, ihn in eine Justizanstalt zu überstellen. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall sind im Gange und dauern an.

Quelle: LPD Wien