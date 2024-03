Achtung! Fahrplanänderungen am Wochenende betreffen die U2!

Im März wird es für Wiener Öffi-Nutzer erneut zu Einschränkungen kommen. Besonders betroffen ist die U-Bahn Linie U2, die an zwei Wochenenden im März nur eingeschränkt zur Verfügung steht.

Die Wiener Linien haben angekündigt, dass die Linie U2 an den Wochenenden vom 2. bis 4. März und vom 16. bis 18. März nur zwischen den Stationen Praterstern und Seestadt verkehren wird. Grund für die Teilsperre sind notwendige Arbeiten zur Wiederanbindung des Bereichs Karlsplatz bis Rathaus an die Gesamtlinie U2.

Die Sperren beginnen jeweils um 0:30 Uhr am Samstag und enden am darauffolgenden Montag um 4 Uhr morgens. Über die anstehenden Änderungen informieren die Wiener Linien mittels Informationsblättern, die aktuell in den U-Bahnstationen ausgehängt werden.

Alternativen

Trotz der Sperre der U2 sind Fahrgäste nicht aufgeschmissen. Die Wiener Linien weisen darauf hin, dass die Linien U1, U4, die S-Bahn und die umliegenden Straßenbahnen weiterhin planmäßig fahren. Zudem wird die Linie 71 und der Nachtbetrieb der U2 (U2Z) an den betroffenen Wochenenden bis zum Praterstern verlängert.

U2 Arbeiten

Die Arbeiten an der Linie U2 sind notwendig, um den Bereich Karlsplatz bis Rathaus wieder an die Gesamtlinie anzubinden. Dazu gehören unter anderem die Aufrüstung des Stellwerks und Montagearbeiten. Anschließend sind Einstellarbeiten auf der Strecke und Probefahrten erforderlich.

Die Linie U2 ist bereits seit mehr als zwei Jahren zwischen Karlsplatz und Schottentor gesperrt. Ursprünglich war geplant, die Strecke im September 2023 wieder freizugeben. Jedoch stießen die Verantwortlichen beim U-Bahn-Ausbau auf unvorhersehbare technische Herausforderungen. Daher wird die U2 voraussichtlich erst im September 2024 wieder zwischen Schottentor und Karlsplatz verkehren.