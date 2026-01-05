Achtung, Lidl-Kunden! Das hat der Discounter jetzt angekündigt

Preissenkung mit Prinzip: Lidl Österreich reduziert ab 5. Jänner die Bananenpreise um bis zu 13 Prozent und garantiert dabei faire Löhne entlang der gesamten Lieferkette.

Lidl Österreich senkt ab 5. Jänner die Preise für sein gesamtes Bananensortiment um bis zu 13 Prozent. Der Lebensmittelhändler hebt dabei hervor, dass er als einziger Anbieter in Österreich existenzsichernde Löhne entlang der kompletten Bananenlieferkette garantiert.

„Frische und faire Lebensmittel sollen für alle leistbar sein! Darum gilt bei uns die Preissenkung für sämtliche Anbaustufen: Von der konventionellen Ware bis hin zu Bio- und Bio-FAIRTRADE-Bananen“, erklärt Adam Harcz, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich. Das Unternehmen trägt die Kosten für diese Preisreduktion vollständig selbst, ohne Einbußen bei Lieferanten oder Qualitätsstandards.

Im Jahr 2024 initiierte der Einzelhändler bereits ein „Living Wage“-Projekt zur Schließung von Lohnlücken in der Lieferkette. Von dieser Initiative profitieren nicht nur Erzeuger höherpreisiger Bio- oder Bio-Fairtrade-Bananen, sondern auch Produzenten konventioneller Bananen im Einstiegssegment.

Transparentes Lohnmodell

Das Konzept funktioniert nach einem transparenten Prinzip: Ein festgelegter Preisaufschlag fließt direkt an die Plantagen, wobei die ordnungsgemäße Weitergabe dieser Mittel an die Arbeitskräfte durch unabhängige Kontrollen sichergestellt wird. Die finanziellen Mehraufwendungen werden von Lidl gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern getragen, während die Verbraucher von niedrigeren Preisen profitieren – ein Modell, das laut Lidl „faire Qualität für alle leistbar“ macht.

Die Zusammenarbeit mit FAIRTRADE besteht bereits seit 2012. Was mit den ersten zertifizierten Produkten im Obst- und Gemüsebereich begann – darunter die ersten FAIRTRADE-zertifizierten Bio-Bananen im März 2013 – hat sich zu einer umfassenden Kooperation entwickelt. Heute umfasst das Sortiment mehr als 300 FAIRTRADE-zertifizierte Artikel, sowohl im Standardsortiment als auch in Aktionsangeboten.

Fairtrade-Strategie

Der Lebensmittelhändler setzt dabei strategisch nicht nur auf Nischenprodukte, sondern nutzt bewusst die Reichweite seiner stark nachgefragten Eigenmarken. Dazu zählen die faire Eigenmarke „Fairglobe“ mit Produkten wie Kaffee, Tee, Schokolade oder Zucker sowie sämtliche Eigenmarken-Tafelschokoladen mit vollständig FAIRTRADE-zertifiziertem Kakao. Jährlich werden in den österreichischen Lidl-Filialen über 30 Millionen FAIRTRADE-zertifizierte Produkte verkauft.

Die neuen Bananenpreise im Überblick: Ein Kilogramm Rainforest-Allianz-zertifizierte Bananen kostet künftig 1,59 Euro statt bisher 1,79 Euro. FAIRTRADE-zertifizierte Bananen sind für 1,79 Euro pro Kilogramm erhältlich (vorher 1,99 Euro).

Bio-FAIRTRADE-zertifizierte Bananen werden zum Preis von 1,99 Euro pro Kilogramm angeboten, was einer Reduktion von 2,29 Euro entspricht.