Tennis-Beben: Djokovic verlässt eigene Spielergewerkschaft im Streit

Tennis-Superstar Djokovic bricht mit seiner eigenen Schöpfung. Der 24-fache Grand-Slam-Champion verlässt die Spielergewerkschaft PTPA wegen interner Konflikte.

Novak Djokovic hat seinen vollständigen Rückzug aus der Professional Tennis Players Association (PTPA) bekannt gegeben. Der 24-fache Grand-Slam-Champion, der die unabhängige Spielergewerkschaft 2021 gemeinsam mit dem Kanadier Vasek Pospisil ins Leben gerufen hatte, begründete seinen Schritt mit Bedenken hinsichtlich „Transparenz und Führung“ innerhalb der Organisation.

„Nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, mich vollständig von der Professional Tennis Players Association zurückzuziehen“, erklärte der Serbe in einem Statement auf der Plattform X. Dabei verwies er auf „anhaltende Bedenken bezüglich Transparenz, Führung und der Art und Weise, wie meine Stimme und mein Image repräsentiert wurden.“

Im vergangenen Jahr hatte die PTPA rechtliche Schritte gegen die Tennis-Dachverbände eingeleitet. Die Klage, die sich unter anderem gegen die ATP- und WTA-Tour richtete, warf den Verbänden „wettbewerbswidrige Praktiken und offensichtliche Missachtung des Spielerwohls“ vor. Die beschuldigten Organisationen wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück und kündigten an, ihre Position zu verteidigen.

Djokovic distanzierte sich bereits damals teilweise von der Klage und hat nun endgültig mit der Organisation gebrochen. „Ich bin stolz auf die Vision, die Vasek und ich bei der Gründung der PTPA teilten, den Spielern eine stärkere, unabhängige Stimme zu geben – aber es ist klar geworden, dass meine Werte und mein Ansatz nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen.“

Schwere Vorwürfe

Die PTPA reagierte auf Djokovics Abgang mit schweren Vorwürfen. Die Organisation sieht sich als Opfer einer „koordinierten Verleumdungs- und Zeugeneinschüchterungskampagne“ im Zusammenhang mit ihren Klagen gegen die Turnierveranstalter und Grand Slams. Diese Kampagne ziele darauf ab, „die PTPA, ihre Mitarbeiter und ihre Arbeit zu diskreditieren“, indem „ungenau und irreführend“ über sie berichtet werde.

„Ein Bundesgericht hat diese Art von Belästigung bereits als unangemessen eingestuft und angeordnet, sie einzustellen“, heißt es in der Stellungnahme. Die Spielervereinigung arbeite nun mit Rechtsberatern, Behörden und Spielern zusammen, um gegen die vermeintliche Verbreitung von Fehlinformationen vorzugehen.

Umstrittene Klage

Zu den erklärten Zielen der PTPA gehörte es, den als „nicht nachhaltig“ kritisierten Turnierkalender zu reformieren und gegen „invasive Durchsuchungen persönlicher Geräte und zufällige Drogentests mitten in der Nacht“ durch die International Tennis Integrity Agency (ITIA) vorzugehen. Die Klage, die von der PTPA und zwölf Spielern – darunter Pospisil und der australische Ex-Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios – eingereicht wurde, behauptete zudem, es gebe Absprachen zwischen den Touren und Turnieren, die den Wettbewerb unterdrücken und das Preisgeld künstlich niedrig halten würden.

Die Kläger erklärten, sie handelten „im Namen der gesamten Spielerpopulation“. Bemerkenswert: Der aktuelle Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, der in der Klageschrift mit Kritik am dichten Spielplan zitiert wurde, distanzierte sich von den rechtlichen Schritten.

Die PTPA betonte in ihrer Reaktion: „Spieler haben die PTPA gegründet, um eine stärkere, transparentere Stimme im professionellen Tennis zu sichern. Wir begrüßen stets die Möglichkeit, Probleme mit jedem Spieler zu besprechen, und stehen dafür weiterhin zur Verfügung.“

Djokovic selbst schloss das Kapitel mit klaren Worten: „Ich werde mich weiterhin auf mein Tennis, meine Familie und meinen Beitrag zum Sport in einer Weise konzentrieren, die meine Prinzipien und Integrität widerspiegelt. Ich wünsche den Spielern und allen Beteiligten alles Gute für die Zukunft, aber für mich ist dieses Kapitel nun abgeschlossen.“