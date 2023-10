Achtung! Sturmwarnung: bis zu 170 km/h möglich

Ein stürmischer Freitag erwartet die Bewohner Tirols und Salzburgs. Der Südföhn erreicht mit Windspitzen bis zu 170 km/h am Patscherkofel seinen Höhepunkt. Geosphere Austria, vormals ZAMG, hat für Teile Tirols die dritthöchste Warnstufe „Orange“ ausgegeben.

Orkanartige Böen über 120 km/h, teils sogar über 150 km/h“, so lautet die aktuelle Prognose von Geosphere Austria. Am Tiroler Patscherkofel wurden bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 km/h gemessen. Doch auch andere Regionen sind betroffen: In den Hohen Tauern bei der Rudolfshütte in Salzburg wurden Windgeschwindigkeiten von 138 km/h registriert, während der Sonnwendstein beim Semmering in Niederösterreich mit 132 km/h nicht weit dahinter liegt.

Windgeschwindigkeiten

In den Tälern ist mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h zu rechnen, vereinzelt sogar mit über 100 km/h. Besonders betroffen sind die klassischen Föhnschneisen – vom Wipptal in Tirol bis zu den Tälern der östlichen Tauern, wie dem Gasteinertal in Salzburg. Dort wurden in den Tallagen bereits Windgeschwindigkeiten von 101 km/h gemessen, wie beispielsweise in Kolm Saigurn am Fuße des Sonnblicks.

Der Föhn erreicht heute Nachmittag seinen Höhepunkt und wird gegen Abend allmählich schwächer. Doch die Bewohner der betroffenen Gebiete sollten weiterhin vorsichtig sein: „Bei derartigen Windgeschwindigkeiten können Äste abbrechen und Bäume umstürzen“, warnt Geosphere Austria. Dies könnte zu Problemen auf Straßen und Bahnverbindungen sowie in der Stromversorgung führen. Laut Geosphere handelt es sich um eines der stärksten Föhnereignisse der vergangenen Jahre. Bleiben Sie also wachsam und passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.