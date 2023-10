Versicherungspreise auf dem Vormarsch! Wer sind die Schuldigen?

Versicherungsunternehmen sehen sich mit steigenden Kosten konfrontiert, die sie an ihre Kunden weitergeben müssen. Besonders Kfz-Versicherungen sind von dieser Entwicklung betroffen. Inflation und Naturkatastrophen sind die Haupttreiber dieser Preiserhöhungen. Dieses Jahr werden die Ausgaben der Unternehmen für Autoreparaturen und sonstige Schäden voraussichtlich um etwa 2,5 Milliarden Euro höher sein als die Einnahmen.

Die Inflation spielt eine bedeutende Rolle bei den steigenden Preisen. Sie führt zu höheren Kosten für Ersatzteile, die von den Versicherungsunternehmen an die Kunden weitergegeben werden. Naturkatastrophen haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss. Nach Angaben von Munich Re, dem weltweit größten Rückversicherer, gab es dieses Jahr in Europa mindestens sieben Naturkatastrophen mit versicherten Schäden von jeweils mehr als einer Milliarde Euro. „Der Trend beschleunigt sich noch“, warnt Clarisse Kopff, die für Europa zuständige Vorständin.



Erstversicherer wie die Allianz oder Generali schließen selbst Versicherungen ab, um für unerwartet hohe Schäden gewappnet zu sein. Diese Rolle übernehmen Rückversicherer wie Munich Re. Wenn diese ihre Preise erhöhen, bekommen das die Kunden zwar nicht direkt zu spüren, doch sind die Erstversicherer bestrebt, diese höheren Kosten weiterzugeben.



Neben Inflation und Naturkatastrophen könnten auch politische und gesellschaftliche Unruhen die Versicherungspreise in die Höhe treiben. „Zusätzlich zu den geopolitischen Konflikten sehen wir ein höheres Maß an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, also Streiks, Krawalle, und innere Unruhen“, so Kopff. Sie verwies auf die Ausschreitungen in Frankreich im Sommer, die ganze Regionen betroffen haben.



Trotz der vielfältigen Risiken sind die meisten davon versicherbar, wie Claudia Hasse, die Deutschland-Chefin von Munich Re, betont. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: „Nicht versicherbar sind der Ausfall kritischer Infrastruktur, beispielsweise ein Ausfall des Internets, und Cyberkrieg.“ Während Krieg generell aus jeder Deckung ausgeschlossen ist, gibt es Cyberversicherungen, die beispielsweise einen Stillstand von Unternehmen abdecken können.