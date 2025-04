Adrenalin pur: Das sind die neuen Highlights im Prater!

Der Wurstelprater in Wien eröffnet mit fünf neuen Attraktionen, darunter das Dämonium, die größte mobile Geisterbahn der Welt. Spannung garantiert!

Der Wurstelprater, ein renommierter Vergnügungspark, hat seine Pforten für die Sommersaison geöffnet und lockt mit einer Mischung aus bewährten Attraktionen und spannenden Neuheiten. Neben dem ikonischen Riesenrad und dem beliebten Schweizerhaus erwarten die Besucher in diesem Jahr gleich fünf neue Erlebnisse. Besonders im Rampenlicht steht das Dämonium, die größte mobile Geisterbahn weltweit, die sich über vier Etagen erstreckt. Diese Attraktion bietet durch modernste Spezialeffekte und Animationen ein intensives Gruselerlebnis, das durch lebendige Erschrecker verstärkt wird. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro, während Kinder unter 1,40 Meter nur 5 Euro zahlen müssen. Ab einem Alter von 8 Jahren können Kinder das Dämonium auch alleine erkunden. Diese Geisterbahn bleibt bis zum 31. Oktober 2025 im Park, bevor sie einer neuen Riesenachterbahn weicht, die für 2027 geplant ist.

Neue Attraktionen

Ein weiteres Highlight der Saison ist die XXL-Schaukel, die ihre Passagiere bis zu 40 Meter in die Höhe schwingt. Diese Attraktion, die sonst im Winter Wonderland in London zu finden ist, wird temporär im Wurstelprater gastieren. Eine Fahrt kostet 7,50 Euro. Zudem wird Ende April der „Vienna Looping“ eröffnet, eine der spektakulärsten neuen Achterbahnen Europas, die den Adrenalinspiegel der Besucher in die Höhe treiben wird.