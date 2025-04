Blauer Kreis bei WhatsApp: Was Nutzer jetzt wissen müssen

WhatsApp-Nutzer in Europa entdecken nun Meta AI. Der KI-Assistent bietet interaktive Funktionen und passt sich an EU-Datenschutzrichtlinien an.

WhatsApp-Nutzer in Europa können nun auf eine neue Funktion zugreifen: Meta AI. Dieser KI-Assistent, der in den USA bereits seit September 2023 verfügbar ist, wird schrittweise in 41 europäischen Ländern eingeführt. Der Start in Europa verzögerte sich aufgrund der Anpassung an EU-Datenschutzbestimmungen. Nun zeigt sich auf vielen Smartphones in Deutschland ein blau-roter Ring, der den Zugang zur KI markiert.

Durch Antippen des Symbols öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Nutzer in sechs verschiedenen Sprachen mit dem Chatbot interagieren können. Meta AI bietet Unterstützung bei alltäglichen Fragen, wie der Suche nach Restaurants oder Sehenswürdigkeiten, und kann sogar Geschenkideen und Rezepte vorschlagen. Zudem sind Web-Recherchen in Echtzeit und kreative Funktionen wie das Erstellen von Reimen oder Witzen möglich.

⇢ Blauer Kreis auf WhatApp: Lässt sich Meta AI entfernen?



In Gruppenchats lässt sich der Assistent durch Markierung mit @Meta AI aktivieren.

Integration und Verfügbarkeit

Im Gegensatz zu einer eigenständigen App wie ChatGPT ist Meta AI in die bestehenden Meta-Plattformen integriert. In den USA gibt es bereits Funktionen zur Bilderstellung, während in Europa zunächst nur Textfunktionen verfügbar sind. Die Verfügbarkeit wird nach und nach auf alle Nutzer ausgeweitet, vorausgesetzt, sie verwenden die neueste WhatsApp-Version.

Einige Nutzer fragen sich, ob die Funktion deaktiviert werden kann. Dies ist nicht möglich, jedoch lässt sich das Symbol aus dem Sichtfeld entfernen.

⇢ Meta AI ohne Zustimmung in Europa installiert



Datenschutz bleibt ein Thema, da Meta AI spezifische Anpassungen für den europäischen Markt vorgenommen hat, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dennoch warnen Verbraucherschützer vor Risiken, da Meta die eingegebenen Daten einsehen kann.

Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW hebt hervor, dass im Gegensatz zur üblichen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp-Nachrichten, bei der nur Absender und Empfänger die Inhalte sehen können, Meta bei der Nutzung von Meta AI mitlesen kann.

⇢ Deshalb erscheint ein blauer Kreis auf WhatsApp!