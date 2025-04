Meta AI ohne Zustimmung in Europa installiert

Meta AI hat auf WhatsApp, Instagram und Facebook in Europa Einzug gehalten. Trotz Datenschutzbeschränkungen zeigt die KI beeindruckende Fähigkeiten.

Meta AI, die innovative Künstliche Intelligenz von Meta, hat nun auch in Europa Einzug auf den Plattformen WhatsApp, Instagram und Facebook gehalten. Diese KI, die an das bekannte ChatGPT erinnert, zählt zu den großen Sprachmodellen, die umfangreich trainiert wurden, um menschliche Sprache zu verstehen und vorherzusagen, welches Wort als nächstes folgt. Obwohl es nicht das neueste Modell ist, wird es als eines der leistungsstärksten von Meta angesehen. Während diese Technologie in den USA bereits seit 2023 verfügbar ist, musste Meta in Europa eine Version mit eingeschränkten Funktionen einführen, um den strengeren Datenschutzbestimmungen der EU gerecht zu werden.

Die Fähigkeiten von Meta AI umfassen das Beantworten von Fragen, die Durchführung von Recherchen und das Erstellen von Bildern. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit, Bilder zu manipulieren, indem sie etwa in Superhelden-Darstellungen umgewandelt werden können. Auf WhatsApp kann die KI in Chats hinzugezogen werden, um basierend auf dem bisherigen Gesprächsverlauf Antwortvorschläge zu machen. Dafür wird jedoch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgehoben, da die KI die Nachrichten mitlesen muss, um passende Antworten zu generieren. Diese Verschlüsselung sorgt normalerweise dafür, dass nur die direkten Teilnehmer eines Chats die Inhalte sehen können, ohne dass Meta Einblick hat. Diese Funktion ist in der Schweiz derzeit noch nicht verfügbar.

Nutzerbedenken

Es wird vermutet, dass viele Nutzer der Installation der KI auf ihren Geräten skeptisch gegenüberstehen könnten. Dennoch hat Meta die KI ohne vorherige Zustimmung der Nutzer auf deren Geräten installiert, um eine breitere Nutzerbasis zu erreichen. Obwohl die KI behauptet, dass sie einfach zu entfernen sei, entspricht dies nicht der Realität. Nutzer können zwar ihre Chatverläufe löschen, doch die KI bleibt auf dem Gerät installiert. Da Meta vor allem auf die Sammlung von Daten für personalisierte Werbung spezialisiert ist, wird den Nutzern geraten, vorsichtig mit den Informationen umzugehen, die sie in den Chatbot eingeben. Ein Chatbot funktioniert wie ein virtueller Freund, dem man möglicherweise auch persönliche Dinge anvertraut, die man nicht öffentlich teilen würde. Doch dieser virtuelle Freund teilt alles sofort mit Meta.

