Nach WhatsApp: Jetzt hat auch Instagram den blauen Kreis!

Seit März 2025 ziert ein blauer Kreis die Chat-Liste in WhatsApp, der auf die Integration von Meta AI hinweist, einer künstlichen Intelligenz, die auch in Instagram und Facebook Einzug gehalten hat. Diese Neuerung, die auf Metas eigenem Sprachmodell basiert, hat viele Nutzer überrascht und wirft Fragen zu ihren Auswirkungen auf.

Meta AI bietet Unterstützung in verschiedenen Bereichen: Der Chatbot kann Fragen beantworten, Informationen aus dem Internet abrufen und Texte verfassen. In Gruppenchats ist es möglich, ihn durch die Erwähnung „@Meta AI“ direkt anzusprechen. Zudem beherrscht die KI das Übersetzen von Texten, wobei sie derzeit nur in sechs Sprachen verfügbar ist, was einige Einschränkungen mit sich bringt.

Geteilte Meinungen

Die Meinungen zur neuen Funktion sind geteilt. Einige Nutzer finden das KI-Feature nützlich, während andere sich eine Möglichkeit zur Deaktivierung wünschen. Eine vollständige Abschaltung ist zwar nicht möglich, jedoch kann der KI-Chat durch Archivieren oder Löschen aus der Chat-Liste ausgeblendet werden, bleibt jedoch im Hintergrund aktiv.

Meta betont, dass private Chats weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und die KI nur auf Nachrichten zugreifen kann, in denen sie direkt angesprochen wird. Dennoch werden Interaktionen mit Meta AI gespeichert und können zur Weiterentwicklung des Assistenten genutzt werden. Nutzer haben die Möglichkeit, gespeicherte Informationen mithilfe spezieller Befehle zu löschen, falls sie nicht möchten, dass ihre Daten verarbeitet werden.

Technische Herausforderungen

Wie bei vielen KI-Assistenten gibt es auch bei Meta AI Grenzen. Medien berichten, dass die Antworten nicht immer zuverlässig sind und gelegentlich fehlerhaft ausfallen. Zudem kommt es in bestimmten Ländern zu technischen Problemen, die zu Abstürzen der App führen können. Aufgrund strengerer Datenschutzgesetze verfügt die europäische Version über weniger Funktionen als die US-Variante.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, verfolgt das Ziel, Meta AI zum weltweit führenden KI-Assistenten zu machen. Millionen Menschen nutzen die Funktion bereits, und die direkte Integration in WhatsApp, Facebook und Instagram könnte die Nutzerzahlen weiter steigern. Ob die Nutzer die KI aktiv verwenden oder nicht, bleibt ihnen überlassen, doch ganz vermeiden lässt sie sich nicht.

Der blaue Kreis steht somit symbolisch für die neue KI-Funktion, die in den Plattformen integriert wurde.