Das sind Wiens geheime Kirschblüten-Hotspots!

Der Frühling verwandelt Wien in ein Blütenmeer. Kirschblüten in Parks und entlang der Donauinsel ziehen Besucher in ihren Bann.

Der Frühling in Wien entfaltet sich mit einem atemberaubenden Spektakel, das die Stadt in ein Meer aus rosa und weißen Kirschblüten taucht. Von Ende März bis Mitte April verwandeln sich verschiedene Orte in Wien zu wahren Instagram-Hotspots, die es zu entdecken gilt.

Der Setagayapark ist ein bekannter Ort für Kirschblütenliebhaber. Dank der Partnerschaft mit dem gleichnamigen Stadtteil in Tokio ist der Park mit einer Vielzahl japanischer Kirschbäume ausgestattet. Während der Blütezeit wird der Park zu einem friedlichen Rückzugsort, ideal für entspannte Spaziergänge unter den blühenden Baumkronen.

Ein weiterer bemerkenswerter Ort ist der Kirschenhain auf der Donauinsel. Die Kirschbäume, die sich entlang des Wassers erstrecken, schaffen eine bezaubernde Atmosphäre, besonders bei Sonnenuntergang, wenn das Licht die Blüten in leuchtenden Farben erstrahlen lässt. Das alljährliche Kirschenhainfest, das 2025 am 24. April gefeiert wird, ist ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte.

Stadtpark und Kurpark Oberlaa

Der Stadtpark, einer der ältesten Parks der Stadt, verwandelt sich im Frühling in ein Blumenparadies. Die jahrzehntealten Kirschbäume verleihen der historischen Kulisse eine frische Note. Ein Spaziergang entlang des Teiches oder unter den blühenden Bäumen vermittelt das Gefühl, in einem japanischen Garten zu sein. Besonders an der Stubenbrücke und auf der Höhe des Hilton Hotels sind die Blüten ein beeindruckender Anblick.

Wer Ruhe sucht, findet im Kurpark Oberlaa den perfekten Ort. Der weitläufige Park bietet eine entspannte Atmosphäre und zahlreiche Kirschbäume, die während der Blütezeit für ein farbenfrohes Schauspiel sorgen. Hier kann man die Kirschblüten in aller Ruhe genießen und den Frühling bei einem gemütlichen Spaziergang voll auskosten.

Hainburger Weg und Mexikoplatz

Der Hainburger Weg im Süden Wiens bietet eine malerische Kulisse für Kirschblütenliebhaber. Der Weg schlängelt sich durch eine idyllische Landschaft und ist gesäumt von blühenden Kirschbäumen. Diese Region zeigt sich im Frühling von ihrer besten Seite und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen oder Radtouren ein.

Im 2. Bezirk, am Mexikoplatz, finden Stadtbewohner einen Ort, der nicht weit entfernt ist, um die Kirschblüten zu bewundern. Der Platz ist von Kirschbäumen umrahmt, die im Frühling ein spektakuläres Blütenmeer bilden. Der Vorplatz der Franz-von-Assisi-Kirche ist ein besonders beliebter Ort für Fotografen.

Schließlich bietet der Donaupark ein weiteres Highlight in der Kirschblütenzeit. Die ausgedehnten Grünflächen, kombiniert mit den zarten Blüten, machen den Park zu einem idealen Ort für Spaziergänge oder Picknicks.

Von den höheren Lagen des Parks aus kann man die Blütenpracht besonders gut genießen.