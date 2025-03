KI-Knaller! WhatsApp hat eine neue Funktion

Meta enthüllt bald eine bahnbrechende Neuerung für WhatsApp in Europa. „Meta AI“ wird ab nächster Woche in den Messenger integriert.

Der Technologieriese Meta bereitet sich darauf vor, in Kürze eine bedeutende Neuerung für WhatsApp in Europa zu präsentieren. Ab der kommenden Woche werden Nutzer der beliebten Chat-Anwendung neue Funktionen entdecken können, die durch die Integration von „Meta AI“ ermöglicht werden. Diese künstliche Intelligenz wird direkt im WhatsApp-Messenger verankert und kann durch das Symbol eines blauen Kreises in den Chats aktiviert werden.

Meta AI auf Facebook und Instagram

Doch nicht nur WhatsApp wird von der „Meta AI“ profitieren. Auch auf den Plattformen Facebook und Instagram soll die KI Einzug halten. Diese Technologie ist darauf ausgelegt, eine breite Palette von Fragen zu beantworten und hilfreiche Ratschläge zu erteilen. Obwohl die Einführung ursprünglich früher geplant war, führten die strengen EU-Richtlinien im Bereich der künstlichen Intelligenz zu Verzögerungen.

Jetzt steht der Start der KI-Funktionen kurz bevor, ein Ereignis, das Meta als den Beginn der „KI-Festspiele“ auf WhatsApp beschreibt.