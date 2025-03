Deshalb erscheint ein blauer Kreis auf WhatsApp!

Meta integriert eine KI in WhatsApp, Instagram und Facebook. Nach regulatorischen Hürden ist die Funktion nun in der EU verfügbar.

WhatsApp-Nutzer bemerken seit Kurzem das Erscheinen eines blauen Kreises, der eine spannende Neuerung signalisiert: die Einbindung einer künstlichen Intelligenz von Meta in den Messenger-Dienst. Dieser neue Button, der sich in der Chat-Liste unten rechts befindet, öffnet bei Berührung ein Fenster mit der Aufforderung: „Frag Meta AI etwas“.

Meta KI-Integration

Diese Innovation beschränkt sich nicht nur auf WhatsApp, sondern erweitert sich auch auf Instagram und Facebook. Schon seit einiger Zeit war bekannt, dass Meta an einer eigenen KI arbeitet, und nun stehen diese Funktionen erstmals zur Nutzung bereit. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es: „Es hat länger gedauert, als uns lieb war, unsere KI-Technologie in die Hände der Menschen in Europa zu bringen, da wir weiterhin durch das komplexe Regulierungssystem navigieren müssen.“

Der Weg zur Einführung war nicht einfach, da Meta zunächst einige datenschutzrechtliche Herausforderungen meistern musste. Jetzt ist das Feature in der gesamten Europäischen Union verfügbar.

Die Anwender können von dem KI-basierten Chatbot auf vielfältige Weise profitieren. Der Assistent kann individuelle Fragen beantworten und ermöglicht es, Posts, Reels und Kommentare auf Instagram gezielt zu suchen und zu filtern. Allerdings ist die KI vorerst nur in sechs Sprachen verfügbar. Wichtigerweise bleibt der Zugriff auf persönliche Chats mit Freunden und Familie für die KI versperrt.

Das neue Feature ist nur in Gruppenchats auf WhatsApp nutzbar.