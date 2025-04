WhatsApp: So verwendet ihr die Meta AI zum Chatten!

Meta AI revolutioniert WhatsApp-Chats in Österreich. Entdecken Sie, wie der KI-Assistent Nachrichten umschreibt und kreative Ideen liefert.

Im März 2025 begann Meta mit der Einführung des KI-Assistenten Meta AI in Österreich. Diese Innovation integriert künstliche Intelligenz direkt in die Chats von WhatsApp, Instagram und Facebook. Meta AI bietet Funktionen wie das Beantworten von Fragen, das Umschreiben von Nachrichten und das Generieren spontaner Ideen. Derzeit ist der KI-Assistent für ausgewählte WhatsApp-Nutzer verfügbar.

Neues Feature

Ein neues Feature, ein Button mit einer Musiknote, erscheint im WhatsApp-Status und wird im Artikel näher beschrieben. Aber wie genau nutzt man Meta AI in WhatsApp? Der Artikel bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Öffnen des KI-Chats und zeigt, welche Möglichkeiten er bietet. Da der Rollout schrittweise erfolgt, ist der Assistent noch nicht für alle Nutzer zugänglich. Um sicherzustellen, dass die neueste Version von WhatsApp installiert ist, sollten Nutzer im Play Store oder App Store nach Updates suchen und die App gegebenenfalls aktualisieren.

Meta AI aktivieren

Sobald Meta AI auf einem Gerät aktiviert ist, erhält der Nutzer eine Willkommensnachricht und sieht im Suchfeld einen blauen Kreis sowie die Option „Meta AI fragen“. In Gruppenchats kann Meta AI durch Eingabe von „@metaai“ genutzt werden. Über die „Meta AI fragen“-Funktion können Nutzer gezielt nach Dateien wie Fotos oder Dokumenten suchen.

Meta AI basiert auf dem Sprachmodell „Llama“ und nutzt Informationen von Bing und Google mit einem Wissensstand bis Oktober 2024. Der Chatbot unterstützt nicht nur bei der Suche nach Dokumenten, Links und Bildern in Chats, sondern hilft auch bei der Terminplanung und erinnert an Verabredungen. Künftig soll Meta AI direkt in WhatsApp kurze Videos und Bilder generieren können, eine Funktion, die in den USA bereits verfügbar ist.

Alternative Lösung

Für diejenigen, die Meta AI noch nicht nutzen können, bietet der Artikel eine Anleitung zur Integration von ChatGPT in WhatsApp als alternative Lösung.