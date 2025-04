Messer-Attacke am Bahnhof: Obdachloser sticht Security nieder

Ein obdachloser Mann attackiert in Wien einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer. Ein Taxifahrer alarmiert die Polizei, die den Täter fasst.

In den frühen Morgenstunden kam es am Floridsdorfer Bahnhof in Wien zu einem ernsthaften Zwischenfall. Ein Sicherheitsmitarbeiter stieß in einem geparkten Zug auf einen schlafenden Fahrgast. Nachdem er den Mann geweckt hatte, begleitete er ihn nach draußen auf den Vorplatz. Dort zog der Mann, der sich als obdachlos herausstellte, plötzlich ein Messer und griff den Sicherheitsmitarbeiter an, wobei er ihm mehrere Stichverletzungen zufügte.

Taxifahrer als Zeuge

Ein Taxifahrer, der den Angriff beobachtete, alarmierte sofort die Polizei und nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Die Polizei von Floridsdorf konnte den Verdächtigen, einen 45-jährigen Österreicher, in der Nähe festnehmen. Bei ihm wurde ein Klappmesser gefunden, das als Tatwaffe identifiziert wurde.

Der Verdächtige, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, legte bei seiner ersten Vernehmung ein teilweises Geständnis ab. Das Opfer, ein 40-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde von der Wiener Berufsrettung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil und es besteht keine Lebensgefahr.

Ermittlungen und Anklage

Der 45-jährige Mann wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, geführt.