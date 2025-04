Tragödie auf der Rückfahrt: Vater und Tochter bei Autounfall getötet

Ein tragischer Unfall in Serbien forderte das Leben von Marijus S. und seiner Tochter Darija. Ihr Talent und Verlust erschüttern Rumänien.

Ein tragischer Autounfall auf der Strecke zwischen Tekija und Kladovo endete tödlich für Marijus S., einen 36-jährigen Vater, und seine achtjährige Tochter Darija. Der Vorfall hat in Rumänien große Trauer ausgelöst, da Darija als talentierte Tanzmeisterin bekannt war. Die Familie und Freunde sammeln aktuell Spenden, um die Überführung der Verstorbenen von Serbien nach Rumänien zu ermöglichen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1:30 Uhr, etwa zehn Kilometer vom Grenzübergang Đerdap entfernt. Neben Marijus und Darija starb auch ein Mann aus der Region Kladovo, der einen „Golf 4“ fuhr, welcher mit dem Wagen der rumänischen Familie kollidierte. Darijas Mutter, die ebenfalls im Auto saß, erlitt nur leichte Verletzungen.

Hintergrund des Unfalls

Die Familie befand sich in Serbien, um an einem internationalen Tanzwettbewerb teilzunehmen, bei dem Darija den ersten Platz belegte. Der Tanzclub Friks Dance Company, dem Darija angehörte, verabschiedete sich auf sozialen Medien mit emotionalen Worten von ihr. Die Mitglieder beschrieben den Schmerz und die Leere, die ihr Verlust hinterlässt, und betonten Darijas außergewöhnliches Talent und die Freude, die sie anderen brachte. Ihr letzter Auftritt in Serbien erfüllte ihre Mitmenschen mit Stolz, und als die rumänische Hymne erklang, flossen Tränen der Freude.

Der Club bezeichnete Darija als Meisterin, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Herzen der Menschen. Ihr Vater, der immer an ihrer Seite war, unterstützte sie voller Stolz und Liebe. Der Club glaubt, dass Darija und ihr Vater nun im Himmel weiter tanzen.

Sie drücken ihre Überzeugung aus, dass der Vater weiterhin voller Stolz auf seine Tochter blicken wird, während sie unter den Engeln tanzt. Der Club verspricht, Darijas Mutter in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich, als zwei rumänische Familien vom Tanzwettbewerb zurückkehrten und hintereinander fuhren. Ein „Golf 4“ raste mit hoher Geschwindigkeit in ihre Fahrspur. Das erste Fahrzeug konnte einen Frontalzusammenstoß vermeiden, wobei die Mutter und die Tochter (9) in diesem Auto verletzt wurden.

Der „Golf“ kollidierte dann mit dem zweiten Fahrzeug, in dem Marijus und Darija saßen, und tötete beide. Der Fahrer des „Golf 4“ aus der Umgebung von Kladovo kam ebenfalls ums Leben, während sein Beifahrer verletzt wurde.