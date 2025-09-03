Adria-Drama: Vierjährige ertrinkt vor Augen der Badegäste

Zwischen Pinienwald und Adria-Strand verwandelte sich ein Familienparadies in einen Ort der Trauer. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kostete ein junges Leben.

Ein Badeurlaub an der Adria endete für eine deutsche Familie in einer Katastrophe. Der bei Familien beliebte Campingplatz „Villaggio Europa“ in Grado, der mit seinem flach abfallenden Sandstrand, einem Wasserpark mit Rutschen und vielfältigen Sportangeboten wie Surfen, Segeln und Tennis punktet, wurde am Dienstagabend Schauplatz eines tragischen Unglücks. Das weitläufige Areal im Pinienwald bietet normalerweise ideale Bedingungen für einen sorglosen Familienurlaub.

⇢ „Jeder ist wertvoll“: Kroatiens bewegendes Jugendprojekt auf hoher See

Tragischer Abend

Am Dienstagabend, als die Sonne über der Adria unterging und zahlreiche Kinder noch am Strand spielten, nahm das Schicksal seinen Lauf. Badegäste entdeckten ein leblos im Wasser treibendes vierjähriges Mädchen aus Deutschland und zogen es sofort an Land. Die Eltern hatten ihre Tochter offenbar kurzzeitig nicht im Blick gehabt.

Vergebliche Rettung

Trotz umgehender Alarmierung der Rettungskräfte, dem Einsatz eines Notarztes und eines Rettungshubschraubers konnten die Einsatzkräfte das Kind nicht mehr retten. Noch am selben Abend leiteten die lokale Polizei und die Hafenbehörde Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

📍 Ort des Geschehens

Sicherheitsmaßnahmen vorhanden

Der Campingplatz verfügt nach eigenen Angaben über ein umfassendes Sicherheitskonzept, das eine ständige Bewachung, Platzbeleuchtung und vollständige Einzäunung umfasst. Ein Notfallteam steht bei Gefahrensituationen bereit und koordiniert Evakuierungsmaßnahmen. Die Campingordnung mit entsprechenden Notfallhinweisen ist an mehreren Stellen auf dem Gelände für alle Gäste zugänglich.

Der Vorfall, über den italienische Medien einheitlich berichten, hat die gesamte Urlaubsregion in tiefe Betroffenheit versetzt.