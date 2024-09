Adria-Küste erleuchtet: Magisches Meer-Phänomen begeistert (VIDEO)

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel begeistert Urlauber und Anwohner entlang der kroatischen Adria-Küste. Das Meer beginnt nachts in einem eindrucksvollen Blau zu leuchten – Bilder und Videos dieses Phänomens erobern im Moment die sozialen Medien im Sturm.

Ein leuchtender Zauber

Touristen, die in den vergangenen Wochen die Küstenstädte Rovinj und Pula sowie das malerische Küstendorf Funtana besuchten, wurden Zeugen eines faszinierenden Anblicks: Das Meer leuchtet in der Dunkelheit in strahlendem Blau. Was normalerweise nur von den Malediven bekannt ist, hat somit auch Einzug an die europäischen Küsten gehalten.

Wissenschaft erklärt das Phänomen

Sanda Sketic vom Institut für Ozeanografie und Fischerei in Split erläutert, was hinter diesem seltenen Schauspiel steckt. Verantwortlich für das Leuchten des Meeres ist eine chemische Reaktion von Mikroorganismen, die mit einer Substanz namens Luciferin ihr eigenes Licht erzeugen. „Das erzeugte Licht ist bläulich oder grünlich“, so Sketic. In diesem Jahr tritt das Phänomen besonders stark auf, da eine ungewöhnlich große Ansammlung bestimmter Mikroalgen, die sogenannte Meeresblüte, vorliegt.

Ursachen der Meeresblüte

Die Erklärungen für diese intensive Meeresblüte sind vielfältig. Eine zu hohe Wassertemperatur, kaum Wind und zusätzliche Nährstoffe durch kürzliche Regenfälle bieten den Mikroalgen ideale Wachstumsbedingungen. Diese Kombination führt zu einer außergewöhnlichen Ansammlung der winzigen Organismen im Mittelmeer.

Aktivierung durch Bewegung

Spannend ist auch, wie das Leuchten aktiviert wird: Die mikroskopisch kleinen Phytoplanktonorganismen beginnen erst bei Bewegung zu leuchten. Dies geschieht, wenn beispielsweise jemand im Meer schwimmt, Wellen das Wasser in Bewegung setzen oder Steine ins Wasser geworfen werden. Genau solche Momente zeigen die zahlreichen Videos auf Plattformen wie TikTok.