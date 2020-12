Albanisches Tuning: Das ist der erste Plüsch-Audi der Welt (FOTO)

Leute fahren daran vorbei und trauen ihren Augen nicht! Eine neue virale Sensation kommt von Shkodër lässt alle Blicke auf das skurrile Auto wandern.

Albanien: Obwohl es immer mehr Möglichkeiten gibt, seinen PKW so einzigartig und unvergesslich wie möglich zu gestalten, wurde so etwas noch nicht gesehen, zumindest nicht in diesem Verhältnis. “Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen… einen Plüsch-Audi in Shkodra”, kommentierte der Uploader.

Während die Leute sagen, dass es so aussieht, als wäre Photoshop an Werk gewesen, sagt der Uploader des Bildes: “Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht berührt hätte.”

Kad pomisliš da si sve vidio… plišani Audi u Skadru. 🇦🇱 pic.twitter.com/RwjiGPU93R — Yrjö 🇦🇶 (@montenegro90) November 25, 2020

“Wäscht er es bei 30°C mit schwarzer Wäsche?”, fragen Twitter-Nutzer spöttisch, doch das Geheimnis der Autowäsche wird vorerst ein Rätsel bleiben, da niemand herausgefunden hat, wie der stolze Besitzer sein kuscheliges Auto wäscht.