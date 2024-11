Alkolenkerin baut Unfall – mit Sohn im Auto (FOTOS)

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag im Mühlviertel. Eine 35-jährige Frau aus St. Thomas am Blasenstein verlor die Kontrolle über ihren Audi, in dem sich auch ihr fünfjähriger Sohn befand. Die Fahrt auf der Klamer Straße in Münzbach endete im Graben.

Unfallhergang

Gegen 15:45 Uhr fuhr die Frau in einer leichten Rechtskurve stattdessen geradeaus, woraufhin der Wagen über eine steile Böschung stürzte. Der Audi überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im dortigen Graben liegen. Der fünfjährige Junge schaffte es aus dem Wrack klettern, seine Mutter war jedoch eingeklemmt.

Hilfe durch einen couragierten Zeugen

Ein aufmerksamer Passant entdeckte das verunglückte Fahrzeug und reagierte prompt. Er alarmierte die Rettungskräfte und leistete erste Hilfe, bis Feuerwehr und Notarzt eintrafen. Dank seiner schnellen Hilfe konnte die Fahrerin zügig aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Mutter und Sohn wurden nach erster medizinischer Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort führte die Polizei bei der Fahrerin einen Alkoholtest durch, der mehr als 1,5 Promille ergab – weit über dem gesetzlichen Limit. Die Feuerwehr setzte einen Kran ein, um das schwer beschädigte Fahrzeug zu bergen.