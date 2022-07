Alleinerziehend & in Schwierigkeiten: 24-Jährige ist Mutter von 22 Kindern (FOTOS)

Eine Mutter (24) ist nach der Festnahme ihres Mannes mit ihren 22 Kindern in Schwierigkeiten: „Ich kann das Schweigen nicht ertragen.“

Christina Ozturk, eine 24-jährige Mutter von 22 Kindern, geriet in große Schwierigkeiten, nachdem ihr Ehemann, der türkische Geschäftsmann Galip Ozturk (57), wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche festgenommen worden war.

Von März 2020 bis Juli 2021 gab das Paar mehr als 168.000 Euro für Leihmütter aus, die 19 Babys zur Welt brachten. Sie geben mehr als 90.000 Euro pro Jahr für Kindermädchen aus und planten, 105 Kinder zu haben. Aber Christina sagt, sie weiß nicht, ob ihre Pläne wahr werden, weil Galip in Georgia verhaftet wurde. Jetzt sei sie einsam und ertrage es nicht, ohne ihren Mann zu sein.

„Das Gefühl der Einsamkeit verlässt mich nicht, auch wenn so viele nahe Menschen bei mir sind. Ich bin es gewohnt, dass mein Mann zu Hause ist, dass er immer da ist. In den letzten Jahren arbeitete er von zu Hause aus, also waren wir die ganze Zeit zusammen. Nachts „Wenn wir die Kinder ins Bett gebracht haben, haben wir gequatscht, wenn ich nach Tiflis oder Istanbul gefahren bin, haben wir stundenlang telefoniert“, schrieb sie in einem Post auf Instagram.

„Es ist jetzt härter für mich als je zuvor. Ich kann die Stille nicht ertragen, ich kann seine Abwesenheit nicht ertragen, ich kann nicht schlafen und alleine aufwachen, ich kann seinen leeren Platz nicht sehen. Ich kann sein Lachen nicht hören, ich kann seine Stimme nicht hören, ich kann seine Umarmung nicht spüren“, fügte sie hinzu.

Kristina lebt jetzt mit ihren Kindern in einem großen Haus. Sie brachte im Alter von 17 Jahren das kleine Mädchen Vika zur Welt und bekam 2020 ihr erstes Kind mit Galip, Sohn Mustafa. Ihr 21. gemeinsames Kind, das kleine Mädchen Judy, wurde vor nur drei Monaten geboren.

Galip Ozturk ist übrigens 2018 aus der Türkei geflohen, nachdem er wegen Mordes in 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die Bilder von Christina Ozturks Kinder ansehen!