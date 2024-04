Altersrekord gebrochen: Djokovic ist älteste Nummer 1!

Novak Djokovic, die Tennisikone aus Serbien, markiert ein historisches Kapitel in der Geschichte des Tennissports. Der bereits 24-fache Grand-Slam-Gewinner hat den Rekord als ältester Nummer-1-Spieler der Weltrangliste gebrochen und damit eine neue Bestmarke gesetzt, die einst Roger Federer innehatte. Dieser Meilenstein erfolgt vor dem Start der Sandplatz-Saison in Monte Carlo, wo Djokovic in der nächsten Woche aufschlagen wird.

Mit seiner außergewöhnlichen Rückkehr an die Spitze des ATP-Rankings zieht Djokovic die Blicke der Tenniswelt auf sich, und das im beachtlichen Alter von 36 Jahren und 321 Tagen. Er übertrifft damit Roger Federers Rekord aus dem Jahr 2018. Djokovic, der am 22. Mai Geburtstag feiert, kann schon jetzt auf seine beeindruckende Karriere zurückblicken: Er hält nicht nur den Rekord für die meisten Wochen (419) an der Spitze des Welttennis, sondern führt auch die Liste der meisten Saisons als Nummer 1 an – ein Titel, den er in insgesamt acht Jahren für sich beanspruchen konnte.

Der Aufstieg Djokovics an die Spitze des Welttennis war ein denkwürdiger Moment, der am 4. Juli 2011 begann, als er im Alter von 24 Jahren seinen ersten Wimbledon-Titel gegen Rafael Nadal gewann. Fast ein Jahrzehnt später setzt er seine Vorherrschaft fort und wird erneut in Monte Carlo antreten, während Nadal kürzlich seine Absage bekannt gab und eine weitere Pause einlegen muss.

Respekt & Verbundenheit unter Rivalen

Djokovics Aussagen zu Nadals Gesundheitszustand und dessen Zukunft offenbaren nicht nur seine Wertschätzung für den Spanier, sondern auch eine tiefe Verbundenheit unter den Sportgrößen. „Als Tennis-Fan möchte ich, dass er (Nadal) zumindest ein weiteres Turnier spielt, bevor er zurücktritt. Wir sind sogar zusammen in die USA gereist und haben uns bei Indian Wells gesehen“, teilte Djokovic kürzlich bei Eurosport mit. Sein Respekt vor Nadals herausragenden Leistungen in Roland Garros ist ungebrochen, und Djokovic äußerte seine Hoffnung, dass Nadal dort an den Start gehen kann.