Tennis: Bleibt Novak Djokovic komplett ohne Trainer? (VIDEO)

Novak Djokovic, die serbische Nummer eins im Herrentennis, hat in einem unerwarteten Zug angekündigt, seine weitere Karriere möglicherweise ohne Trainer fortzusetzen. Diese Ankündigung folgt auf die Trennung von seinem langjährigen Coach Goran Ivanisevic. Die Suche nach einem adäquaten Nachfolger gestaltet sich als Herausforderung, da das Anforderungsprofil ebenso vielfältig wie spezifisch ist.

Der Grand-Slam-Champion betonte in seinen Aussagen vor allem die freundschaftliche Natur seiner Beziehung zu Ivanisevic und blickt auf eine Phase zurück, in der er neben sportlichen Triumphen auch persönliche Herausforderungen meistern musste. Djokovic lässt nun durchblicken, dass er sich eine Zukunft auf den Courts vielleicht auch alleine vorstellen kann.

Djokovic und Ivanisevic: Ende einer erfolgreichen Ära

Nach sechs gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic und seines kroatischen Trainers Goran Ivanisevic. „Goran ist vor allem ein Freund fürs Leben für mich, meine Familie, jemand, der mir sehr am Herzen liegt. Die Trennung war so positiv wie möglich, es kam zu einem Punkt der Sättigung, es war Zeit, uns zu trennen“, so Djokovic. Die Partnerschaft war geprägt von Höhen und Tiefen, einschließlich unangenehmer Vorfälle wie Deportationen und Disqualifikationen. Djokovic hebt hervor, dass Ivanisevic stets an seiner Seite stand.

Die Suche nach einem neuen Coach bleibt offen

Die Frage, wer die Fußstapfen Ivanisevics füllen könnte, bleibt vorerst unbeantwortet. Djokovic selbst scheint noch unentschieden: „Ich habe noch keine klare Vorstellung, wer das sein könnte, ich weiß nicht einmal, ob es einen geben wird. Ich hatte immer einen Trainer an meiner Seite seit meiner Kindheit, ich versuche auch selbst zu spüren, was mir in diesem Moment gefällt und was ich für notwendig halte.“ Es ist ein nachdenklicher Djokovic, der durchblicken lässt, dass der nächste Schritt auf seiner professionellen Reise auch ein Alleingang sein könnte.