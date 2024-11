Am Hochzeitstag: Trauzeuge fährt Bräutigam in den Tod

Am 21. August 2021 blickte Kate Quilligan voller Vorfreude einem der bedeutendsten Tage in ihrem Leben entgegen. Geplant war ihre Hochzeit mit Myles Harty, ihrem langjährigen Partner und besten Freund, in Limerick, Irland.

Doch statt der erhofften Trauung erlebte sie einen der schwärzesten Momente: Myles, im Alter von nur 20 Jahren, verlor noch in der Nacht zuvor bei einem Autounfall sein Leben. Verursacht wurde dieser tragische Unfall durch Shane Harty, den Cousin und zugleich Trauzeugen des Bräutigams.

Die verhängnisvolle Fahrt

Shane Harty war es, der Myles in den frühen Stunden des Morgens nach Hause fuhr. Auf dieser Fahrt prallte der silberfarbene Skoda-Kombi, möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit, gegen einen Mast. Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts, und Myles Harty wurde noch vor Ort auf dem Beifahrersitz für tot erklärt. Die statt einer Hochzeit in der St. Munchin’s Kirche geplante Festlichkeit verwandelte sich in eine Trauerfeier für Familie und Freunde. Die Witwe sagte später: „Wir wollten den schönsten Tag unseres Lebens feiern, aber stattdessen wurde es der schlimmste.“

Witwe bekommt „Wunderbaby“

Als der Witwe ihr zukünftiger Partner genommen wurde, hinterließ Myles Harty „ein Wunder“, wie Kate Quilligan es ausdrückte. Kurz nach diesem tragischen Verlust erfuhr die 21-Jährige, dass sie schwanger war.

In einem Beitrag im Netz schrieb sie: „Zu sagen, dass ich glücklich bin, wäre untertrieben. Mein Miley konnte mich auf dieser Erde nicht allein lassen, also hat er mich mit unserem Wunderbaby gesegnet. Ich werde jetzt immer einen Teil von Dir haben, mein Miley. Du bist bald ein stolzer Papa im Himmel.“ Im Mai 2022 kam der Junge zur Welt und erhielt den Namen seines Vaters.

Ermittlungen und gerichtliche Folgen

In der Folge des Unfalls stand Shane Harty vor Gericht. Bei der Anhörung bekannte er sich schuldig, während die Ermittlungen über die genaue Ursache des Unfalls, insbesondere den Einfluss von Alkohol oder die Fahrgeschwindigkeit, weitergeführt wurden. Die Staatsanwältin Lily Buckley beschrieb den Fall als äußerst tragisch, und Richter Colin Daly sprach den Hinterbliebenen das Beileid des Gerichts aus.

Lesen Sie auch: Horrorhochzeit ohne Essen: Doch für die schlimmste Überraschung sorgt der Bräutigam Hochzeiten, wie aus dem Märchen und solche, die eher an eine absurde Komödie erinnern. Zweiteres erlebte ein Frau, und teilte es auf Reddit.

Skandal auf der Hochzeit: Braut und Bräutigam liefern sich Fetzerei (VIDEO) Eine Hochzeit in Svonziju, Wales, wird zum viralen Internet-Hit, als ein ungewöhnlicher Kampf zwischen der Braut und einem männlichen Gast ausbricht.

Bräutigam erschießt Braut auf Hochzeit Eine Hochzeitsfeier in Thailands Provinz Nakhon Ratchasima endet in einer tödlichen Tragödie. Der Bräutigam erschießt vier Gäste und sich selbst.

Das abschließende Urteil wird für den 18. November 2024 erwartet. Bis zu diesem Datum verbleibt Shane Harty in Untersuchungshaft.