Ammar Mesic ist nun Baustelac: Seka Aleksic bietet Wohnung in Wien an

Schauspieler Ammar Mesic unterstützte öffentlich die Proteste gegen Gewalt in Serbien nach den Tragödien im „Ribnikar“ und in der Umgebung von Mladenovac im Mai letzten Jahres. Er verlor danach seine Rolle in einer Serie, in der er mehrere Jahre mitgespielt hatte, und zog nach Wien, um in der Bauindustrie zu arbeiten.

Mesic erklärte, dass ihm gesagt wurde, dass „neue Charaktere in die Serie eingeführt werden“, aber er erwartete keine Unterstützung und schämte sich nicht, auf dem Bau zu arbeiten.

Nachricht veröffentlicht

Kürzlich veröffentlichte er eine Nachricht, die er von der Sängerin Seka Aleksic erhalten hatte, und teilte mit, dass er von ihr Unterstützung erhalten hatte.

„Ich habe Seka Aleksic kennengelernt, als wir zusammen zum Abschlussball von Mija in Vrbas gegangen sind. Danach sind wir mit Freunden zu ihrem Auftritt gegangen, bei dem sie eine ernsthafte Granate war. In den letzten Monaten haben wir ein paar Nachrichten ausgetauscht, aber das habe ich nicht erwartet. Ich hoffe, sie wird nicht böse sein, dass ich unsere Korrespondenz veröffentliche, und dass sie mir nicht übelnimmt. Aber ich möchte öffentlich danke sagen – weil du ein Mensch bist. Denn wer bin ich in ihrem Leben, dass sie mir anbietet, in ihrer Wohnung zu sein? Legende über Legenden“, schrieb der Schauspieler und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

(FOTO: Instagram/@ammarsadvam)