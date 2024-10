AMS-App: Das sind die Vorteile für Arbeitslose

Die AMS-App führt Barrierefreiheiten ein, die erstmals mit dem WACA in Silber für eine österreichische App ausgezeichnet wurde. Von der App profitieren alle Nutzer, und sie verzeichnet jährlich 123 Millionen Zugriffe.

„So selbstverständlich es ist, als Kundin barrierefrei in ein AMS zu gelangen, so selbstverständlich muss es auch sein, die Zugänge zu unseren digitalen Services barrierefrei zur Verfügung zu stellen“, beschreibt Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des AMS, warum sich das Arbeitsmarktservice seit Jahren aktiv für digitale Barrierefreiheit einsetzt. Durch die barrierefreie Gestaltung der digitalen Anwendungen wird sichergestellt, dass alle Menschen – unabhängig von ihren individuellen Beeinträchtigungen – vollen Zugang zu den Online-Services des AMS erhalten.

App für Barrierefreiheit

Für sein Engagement in der digitalen Barrierefreiheit erhielt das AMS kürzlich den renommierten Web Accessibility Certificate Austria (WACA) in Silber. Es ist das erste Mal, dass in Österreich eine native App für die Betriebssysteme iOS und Android mit WACA in Silber ausgezeichnet wurde. „Diese Zertifizierung bestätigt, dass die AMS-Job-App die strengen Anforderungen der Barrierefreiheit erfüllt und macht das AMS zum Vorreiter in der öffentlichen Verwaltung Österreichs“, heißt es im verliehenen Zertifikat. Die AMS-Job-App ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang zum Jobangebot in Österreich. Mit einer einzigen Suche können AMS-Stellenangebote und Stellenangebote aus anderen Jobplattformen durchsucht werden.

Petra Draxl, AMS-Vorstandsmitglied, betont: „Barrierefreiheit ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und Chancengleichheit. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen anerkannt wurden, und werden auch in Zukunft sicherstellen, dass unsere Services für alle Menschen zugänglich bleiben.“

Zugang für alle ermöglichen

Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass digitale Inhalte und Anwendungen so gestaltet werden, dass sie für möglichst allen Nutzer zugänglich sind. Das AMS verfolgt dabei das Ziel, niemanden vom Zugang zu wichtigen Informationen und Funktionen auszuschließen. Menschen mit Behinderungen, wie etwa Blinde oder sehbeeinträchtigte Personen, können durch die Verwendung von Screenreadern oder Braillezeilen problemlos auf die AMS-Dienste zugreifen.

Doch nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren von barrierefreien Angeboten. Auch Nutzer von mobilen Endgeräten mit eingeschränkter Internetverbindung oder Menschen mit Sehschwächen können die Vorteile der verbesserten Zugänge nutzen. Die AMS-Job-App bietet beispielsweise eine anpassbare Schriftgröße und ausreichend starke Farbkontraste für bessere Lesbarkeit.

Vorteile für AMS-Kunden

Barrierefreiheit steigert die Zufriedenheit aller Nutzer. Die digitale Transformation des AMS ermöglicht einen inklusiven Zugang zu Arbeitsmarktinformationen, und das ohne Einschränkungen. Die AMS-Job-App (inklusive allejobs) mit über 170.000 Jobangeboten und 123 Millionen Seitenansichten im Jahr 2023 wurde bereits über 450.000-mal heruntergeladen. Sie ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Integration barrierefreier Technologien. Durch die optimierte Nutzung von Screenreadern, anpassbare Layouts und flexible Darstellungsmodi wird ein breiteres Publikum erreicht und gleichzeitig die Nutzungseffizienz erhöht.