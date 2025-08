AMS-Geld: Ab heute können sich viele Arbeitslose freuen!

Die Arbeitslosenzahlen steigen, während tausende Betroffene auf ihre Unterstützung warten. Wann genau das AMS die Juli-Leistungen überweist, ist nun bekannt.

Ende Juli waren in Österreich 359.374 Menschen als arbeitslos registriert oder befanden sich in Schulungsmaßnahmen. Diese Zahl liegt um 5,2 Prozent oder 17.605 Personen über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Betroffenen warten nun auf die Auszahlung ihrer AMS-Leistungen für Juli, die im August erfolgen wird. Generell werden diese Zahlungen rückwirkend im Folgemonat überwiesen.

Die AMS-Leistungen für Juli werden per Überweisung am 6. August auf die Konten der Betroffenen eingezahlt. Wer sein Arbeitslosengeld noch postalisch bezieht, erhält die Auszahlung am 8. August. Die Überweisungstermine des Arbeitsmarktservice Österreich variieren monatlich. Üblicherweise erfolgt die Auszahlung zu Beginn des Folgemonats, meist innerhalb der ersten Woche. Der genaue Zeitpunkt kann sich aufgrund von Wochenenden oder Feiertagen verschieben.

Vorsicht bei postalischen Zustellungen

Wer das Arbeitslosengeld noch per Post erhält, sollte auf die rechtzeitige Abholung achten. Wird das Geld nicht rechtzeitig bei der Post abgeholt, riskieren Betroffene eine Sperre weiterer Auszahlungen. In diesem Fall ist eine persönliche Neubeantragung beim AMS erforderlich, um die Zahlungen wieder zu aktivieren.

Auszahlungstermine online

Eine detaillierte Übersicht der voraussichtlichen Auszahlungstermine für Juli ist online verfügbar. Voraussetzung für den Bezug von AMS-Leistungen ist die offizielle Arbeitslosenmeldung in Österreich. Die Nettoersatzrate beträgt standardmäßig 55 Prozent des letzten Einkommens.

Die individuelle Höhe des Arbeitslosengeldes lässt sich mit dem Rechner auf Finanz.at ermitteln. Auf derselben Plattform finden Interessierte auch sämtliche AMS-Auszahlungstermine sowie die Überweisungsdaten für die Mindestsicherung.

Neue Regelung greift

Seit Juli gilt eine verschärfte Meldepflicht für Arbeitslose. Nach einer Unterbrechung des Arbeitslosengeld-Bezugs – etwa durch Krankheit oder einen Auslandsaufenthalt – müssen sich Betroffene unmittelbar am ersten Tag nach Ende dieser Unterbrechung beim AMS melden. Versäumen sie diese Frist, drohen finanzielle Einbußen beim Arbeitslosengeld.

Steigende Arbeitslosigkeit

Die Statistik des Arbeitsmarktservice zeigt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich. Mit 5,2 Prozent mehr Betroffenen als im Vorjahresmonat Juli warten nun insgesamt 359.374 Personen auf ihre AMS-Leistungen.

