1.600 Restaurants betroffen: Kult-Schnitzelkette ist pleite!

Ein traditionsreiches Kapitel der österreichisch-deutschen Gastronomiegeschichte geht zu Ende. Die „Wienerwald“ Restaurants-Gesellschaft m.b.H. steht vor dem wirtschaftlichen Aus. Am 5. August 2025 wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Unternehmensvermögen eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV1870 bestätigt.

Mit dieser Insolvenz verschwindet ein Stück Gastrokultur, das für viele mit nostalgischen Erinnerungen verbunden ist – von knusprigen Hendlgerichten bis zum charakteristischen Ambiente. Die Zukunft der verbliebenen Lokale bleibt ungewiss. Zuletzt betrieb das Unternehmen nur noch zwei klassische Restaurants sowie ein Schnellrestaurant in Wien. Diese geringe Präsenz reichte offenbar nicht mehr für ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell. Bemerkenswert: Den Insolvenzantrag stellte nicht das Unternehmen selbst, sondern ein offenbar ungeduldiger Gläubiger.



Nach aktuellen Gewerbedaten unterhält die Gesellschaft Standorte in Wien-Liesing in der Slamastraße sowie in Wien-Innere Stadt in der Goldschmiedgasse. Ob diese Filialen weitergeführt werden können, ist derzeit unklar. Eine Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor. Rechercheversuche über die auf der Firmenwebsite angegebene Telefonnummer verliefen erfolglos. Bei einer Wiener Filiale findet sich bei Google bereits der Hinweis „vorübergehend geschlossen“.

Erfolgsgeschichte Wienerwald

Die Erfolgsgeschichte der Marke nahm 1955 ihren Anfang, als Friedrich Jahn in München zunächst die „Linzer Stube“ eröffnete, die später zur „Weinstube zum Wienerwald“ wurde. Der prägnante Werbeslogan „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald“ verhalf der Kette zu europaweiter Bekanntheit. Es folgte eine beeindruckende Expansion: Bis 1978 wuchs das Netzwerk auf über 1.600 Restaurants weltweit an, davon 700 im deutschsprachigen Raum.

In der Hochphase wurden nach Unternehmensangaben täglich bis zu 700.000 Hendl verkauft. Der Konzern diversifizierte in weitere Geschäftsfelder wie Hotellerie, Geflügelzucht, Gastronomieausstattung und sogar Reisedienstleistungen.



Sanierungsversuche scheitern

In Österreich stand Wienerwald bereits 2002 am Abgrund, konnte jedoch durch einen Ausgleich gerettet werden. Die anschließende Sanierung erfolgte 2003 unter Gastronom Christian Ziegler, bevor der ehemalige BZÖ-Politiker Harald Fischl die Führung übernahm. Doch auch unter seiner Leitung blieben die Finanzen angespannt – Medienberichten zufolge belasteten 2006 Schulden in Höhe von rund einer Million Euro das Unternehmen.

Im Jahr 2010 übernahm Peter Binder, Gründer der „Schnitzl Land“-Kette, das Ruder bei Wienerwald Österreich. Er führte ein modernisiertes Konzept ein, darunter „fast & fresh“-Filialen mit Selbstbedienungskonzept und schnellem Service. Trotz dieser Neuausrichtung schrumpfte das Filialnetz kontinuierlich.

Dass die Marke „Wienerwald“ einst weltweite Strahlkraft besaß, erscheint aus heutiger Perspektive kaum nachvollziehbar.

In seiner Blütezeit verkörperte das Franchise (Lizenzgeschäft) eine deutsch-österreichische Erfolgsgeschichte. Von diesem einstigen Imperium ist heute nur noch ein Schatten geblieben.