An der Spitze der Charts: Das sind die meistgehörten Musiker in Europa! (FOTO)

Rapmusik dominiert die europäischen Musikcharts, wie eine Analyse der meistgehörten Künstler auf YouTube in verschiedenen Ländern zeigt. Dabei sticht besonders die Beliebtheit von Rappern wie Jala Brat, Eminem und RAF Camora hervor. Doch es gibt auch Ausnahmen von diesem Trend.

Besonders hervorzuheben ist die Dominanz von Rappern auf dem Balkan. Der Sarajevo Rapper Jala Brat war im letzten Jahr der meistgehörte Musiker in Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Slowenien. Auch der serbische Rapper Devito erfreut sich großer Beliebtheit in der Region. Er war der meistgehörte Künstler in seinem Heimatland, sowie in Montenegro und Nordmazedonien.

In Österreich steht mit RAF Camora ebenfalls ein Rapper an der Spitze der Charts. Seine Beliebtheit erstreckt sich auch auf das Publikum auf dem Balkan.

Aber auch in anderen europäischen Ländern haben sich Rapper an die Spitze der Charts gesetzt. Eminem war der meistgehörte Künstler in Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und Island. In Italien hingegen war der Rapper Geolier der meistgehörte Künstler.

Doch nicht in allen Ländern dominieren Rapper die Musikszene. In Irland war Ed Sheeran der beliebteste Musiker im letzten Jahr, während auf Malta The Weeknd die Charts anführte.

Es zeigt sich, dass Rapmusik in Europa weit verbreitet und beliebt ist, es aber auch Länder gibt, in denen andere Musikstile dominieren.