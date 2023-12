An diesen Tagen erfolgt die Auszahlung des AMS-Geldes später

Viele Österreicher sind auf die Auszahlung des AMS-Geldes angewiesen, die jedoch fast jeden Monat zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt. Die Auszahlung wird im Folgemonat zu Monatsbeginn vorgenommen, wobei die genauen Termine je nach Zahlungsmethode variieren, ob es sich um eine Kontoüberweisung oder eine Zustellung per Post handelt.

Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes erfolgt im Folgemonat zu Monatsbeginn. Doch der Teufel steckt im Detail, denn die genauen Termine hängen davon ab, ob das Geld per Kontoüberweisung oder Postanweisung ausgezahlt wird.

Um es konkreter zu machen: Im Jänner 2024 beispielsweise ist das Geld per Überweisung bereits am 4. Jänner auf dem Konto. Wer jedoch auf die Postzustellung setzt, muss sich bis zum 8. Jänner gedulden. Ein ähnliches Bild zeigt sich im März, Mai und Juni, wo ebenfalls ein Unterschied von vier Tagen zwischen den beiden Auszahlungsmethoden besteht.

Aber es gibt noch weitere Nuancen. Der früheste Auszahlungstag per Kontoüberweisung ist der 4. eines Monats. Dieser Tag trifft auf die Monate Jänner, März, Juni, Juli, September, Oktober, November und Dezember zu. Der späteste Tag, an dem das Geld per Überweisung auf dem Konto landet, ist der 6. Mai 2024.

Im Gegensatz dazu erfolgt die früheste Postauszahlung am 6. eines Monats, genauer gesagt im März, September, November und Dezember. Der späteste Tag für eine Postauszahlung ist der 8. eines Monats.

Und was ist mit dem Arbeitslosengeld für Dezember 2024? Das kommt bereits am 3. Jänner 2025 per Kontoüberweisung und am 7. Jänner 2025 per Post.