Anastasija Petkovic kam mit nur 520 Gramm auf die Welt (VIDEO)

Anastasija Petkovic aus Cacak ist genau das Mädchen, das vor 19 Jahren in der 26. Schwangerschaftswoche mit nur 520 Gramm geboren wurde und, wie sie sagt, in eine Faust passen könnte.

Anastasija Petkovic verbrachte sechs Monate am Institut für Neonatologie in Belgrad, dank der unendlichen Liebe ihrer Eltern und ihres Glaubens an sie. Das kleine Mädchen kam aus ihrem Lebenskampf als große Siegerin und Heldin.

“Bei der Geburt gab es viele gesundheitliche Probleme, aber nach sechs Monaten kam ich aus dem Inkubator. Meine Mutter erzählte mir später, dass sie mich in einer Hand halten konnte. Während meines Aufenthalts im Inkubator litt mein Sehvermögen und meine Nase war unregelmäßig geformt, aber das Wichtigste ist, dass ich alle Probleme überwunden und überlebt habe”, so Anastasija Petkovic gegenüber der serbischen Medienagentur RINA berichtet.

Nachdem Anastasija gesundheitliche Probleme überwunden hatte, wurde sie in der Grundschule mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert, weil sie anders als ihre Altersgenossen aussah. Obwohl die anderen Kinder ihre Situation sehr gut kannten, beleidigten sie sie ständig.

“Es gab Beleidigungen, die mich damals verletzt haben und es war mir nicht egal. Irgendwann in meiner Erziehung hat das zu einem Mangel an Selbstvertrauen geführt, aber die größte Unterstützung waren schon damals meine Eltern, die mich immer unterstützt haben. Mit der Zeit wurde ich widerstandsfähiger gegenüber allen Beleidigungen und Hänseleien. Ich ließ nicht mehr zu, dass ihre Worte mich verletzten und mich in irgendeiner Weise kränken. Und ich habe wieder einmal gewonnen”, sagt diese Maturantin der Wirtschaftsschule in Cacak, die heuer 19 Jahre alt wird.

Vor sechs Jahren startete Anastasija ihren YouTube-Kanal unter ihrem eigenen Vor- und Nachnamen. Dort erzählte sie ihre Lebensgeschichte und erhielt große Unterstützung. Ihre Popularität wächst von Tag zu Tag. Mit ihrem Kanal will sie zeigen, wie man schwierige Situationen überwinden kann und dass man nie allein ist.

“Man weiß nie, wer einen Lebenskampf führt. Deswegen habe ich meine Geschichte öffentlich geteilt. So eine große Unterstützung habe ich nicht erwartet. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, daher bin ich für jeden Like und jeden Follower dankbar. Meine Geschichete ist eine außergewöhnliche Erfahrung für mich, die mir geholfen hat, erwachsen zu werden”, sagt dieses mutige junge Mädchen.

Nach der Matura wird sich Anastasija weiter auf ihre Ausbildung fokussieren. Ab Oktober wird sie Digitales Marketing an der Fakultät für Medien und Kommunikation studieren.

Quelle: kurir.rs