Anhand dieser 3 Fragen kannst du deine Intelligenz messen

Wir Menschen neigen dazu, uns mit anderen zu messen – insbesondere wenn es um unsere Intelligenz geht. Wir haben jetzt einen Test für euch, mit dem jeder schnell herausfinden kann, wie es um das eigene kognitive Vermögen steht.

Im Journal of Economic Perspectives erschien unlängst der „kürzeste IQ-Test der Welt“. Auf den ersten Blick wirken folgende Fragen einfach und banal, doch dem ist nicht so. Macht euch einfach selbst ein Bild davon…

1. Ein Schläger und ein Ball kosten gemeinsam 1,10 Euro. Der Schläger ist einen Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Ball?

2. Fünf Maschinen benötigen fünf Minuten, um fünf Geräte herzustellen. Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Geräte herzustellen?

3. In einem See schwimmen Seerosenblätter. Die Anzahl an Seerosenblättern verdoppelt sich jeden Tag. Wenn es 48 Tage braucht, bis die Seerosenblätter den ganzen See bedeckt haben – wie lange brauchen sie folglich, bis sie den halben See bedecken?

Die meisten geben folgende Antworten:

1. 10 Cent.

2. 100 Minuten.

3. 24 Tage.

Richtig sind diese aber NICHT! Zur Auflösung geht’s auf der nächsten Seite…