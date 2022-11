Anschlag in Istanbul – Die schwersten Terroranschläge in Europa

Sechs Tote und 81 Verletzte zählten Rettungskräfte in der Istanbuler Einkaufsstraße İstiklal, als am Sonntagnachmittag eine Bombe detonierte. Der türkische Präsident Recep Erdogan spricht von einem Terroranschlag. Die verdächtige Frau, die den Sprengkörper gelegt haben soll, befindet sich mittlerweile in Haft.

Der türkische Präsident Recep Erdogan sagt zu den Ereignissen am Sonntagnachmittag, dass es sich um einen “hinterhältigen Anschlag” handeeln würde. “Die Verantwortlichen werden die Strafe bekommen, die sie verdienen“, ergänz er. So scheint sich die türkische Regierung schon darauf geenigt haben, dass es sich bei der Detonation einer Bombe in der Istanbuler Einkaufsstraße İstiklal um einen Anschlag mit ter4roristischen Hintergründen Handelt. Zwischenzeitlich konnte eine Frau festgenommen werden, die die Bombe an Ort und stelle platziert haben soll. Eine Videoaufnahme zeigt, wie die Frau etwa eine halbe Stunde lang auf einen Bank sitzt, an genau der Stelle, an der die Bombe explodiert. Kurz davor steht die Frau auf und geht davon, erklärt Justizminister Bekir Bozdag.

Anschlag Wien

Nichteinamal zwei Wochen ist es her, dass Vertreter der österreichischen Regierung den zweiten Jahrestag des Wiener Terroranschlag mit einer Kranzniederlegung gedachten. Am Ende der Veranstaltung zeigte sich Bundeskanzler Karl Nehammer solidarisch und lud den Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, der abseits das Geschehen verfolgte, ein, ebenfalls seine Blumen niederzulegen und sich zur Gruppe der politischen Vertreter zu stellen.

(FOTO: Fotoservice Bundeskanzleramt/Dragan Tatic)

Liste der schwersten Terroranschläge

Neben dem aktuellsten Anschlag in Istanbul und dem Wiener Terroranschlag von 2020, gab es die letzten Jahre noch etliche Angriffe mehr. KOSMO hat für seine Leser eine Liste der schwersten Terroranschläge in Europa zusammengetragen. In Gedenken an alle, die an diesen Tagen Ihr Leben verloren haben. (Grafik: siehe weiter unten)

02.11.2020, Österreich, Wien

T: Kujtim Fejzulai

PA: islamistisch

M: Schusswaffen, Machete 29.10.2020, Frankreich, Nizza

T: N/A

PA: islamistisch

M: Messer 16.10.2020, Frankereich, Paris

T: N/A

PA: islamistisch

M: Messer 12.02.2020, Deutschland, Hanau

T: Tobias R.

PA: rechtsextremistisch

M: Schusswaffe(n) 03.10.2019, Frankreich, Paris

T: Mickaël Harpon

PA: islamistisch, salafistisch

M: Messer 11.12.2018, Frankreich, Straßburg

T: Cherif Chekatt

PA: islamistisch

M: Schusswaffe, Messer 17.08.2017, Spanien, Barcelona und Cambrils

T: Younes Abouyaaqoub, Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub, Abdelbaki Es Satty, Youssef Aalla

PA: islamistisch

M: Stichwaffe, Fahrzeuge 22.05.2017, Vereinigtes Königreich, Manchester

T: Salman Abedi

PA: salafistisch, wahhabitisch

M: Selbstmordattentäter 19.12.2016, Deutschland, Berlin

T: Anis Amri

PA: salafistisch, wahhabitisch

M: Lkw, Schusswaffe 10.22.07.2016, Deutschland, München

T: David S

PA: rechtsextremistisch, xenophob

M: Pistole 14.07.2016, Frankreich, Nizza

T: Mohamed Lahouaiej Bouhlel

PA: islamistisch

M: Lkw, Pistole 22.03.2016, Belgien, Brüssel

T: IS

PA: salafistisch, wahhabitisch

M: 3 Selbstmordattentäter 13.13.11.2015, Frankereich, Paris

T: IS

PA: salafistisch, wahhabitisch

M: 7 Selbstmordattentäter, Granaten, Sturmgewehre, Schusswaffen 07.01.2015, Frankreich, Paris

T: al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

PA: islamistisch

M: Sturmgewehr 15.18.07.2012, Bulgarien, Burgas

T: vermutlich Hisbollah

PA: islamisch-nationalistisch, antizionistisch, antiimperialistisch, antiwestlich, antisemitisch

M: Selbstmordattentäter 22.07.2011, Norwegen, Oslo und Utøya

T: Anders Behring Breivik

PA: rechtsextremistisch

M: Autobombe, Schusswaffen 07.07.2005, Vereinigtes Königreich, London

T: al-Qaida

PA: islamistisch

M: 4 Selbstmordattentäter 11.03.2004, Spanien, Madrid

T: vermutlich Abu Hafs al-Masri Brigades

PA: islamistisch

M: 10 Sprengsätze

T: Täter

PA: Politische Ausrichtung

M: Mittel

Grafik: KOSMO

Lesen Sie auch: Kocher kündigt neues Finanzierungspaket an! Gefördert werde in drei Bereichen: in der Forschung und technologischen Entwicklung, der Standort- und Investitionsfinanzierung sowie im Ausbildungsbereich,

Asylmissbrauch und Menschenschmuggel aufgedeckt Seit Anfang Mai hat das österreichische Innenministerium eine Aktion gestartet, die sich auf die Bekämpfung von Menschenschmuggel und Asylmissbrauch

Bildungsminister präsentiert Maßnahmen gegen Lehrermangel Der Lehrkräftemange ist ein Hauptthema der Bildunsgpolitik. Bildungsminister Martin Polaschek will dem Lehrermangel Einhalt gebieten.