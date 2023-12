Ansturm auf Feuerwerkskörper bei Lidl: Menschen überrennen Discounter (VIDEOS)

Das alljährliche Spektakel, das den Himmel zum Jahreswechsel erleuchtet, lockt die Menschen in Scharen zu den Supermärkten. Seit dem 28. Dezember öffnen Lidl, Kaufland und Co. in Deutschland ihre Tore, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich für die festliche Silvesternacht auszurüsten.

Seit Donnerstag bis zum Samstag steht Deutschland im Zeichen des Silvesterfeuerwerks. Bereits in den frühen Morgenstunden bilden sich vor Discountern wie Lidl lange Schlangen. Denn Raketen und Böller konnten und können noch erworben werden.

Doch die Begeisterung geht über das einfache Einkaufen hinaus. Auf TikTok teilen zahlreiche Nutzer Videos von ungeduldigen Kunden, die bereits um sechs Uhr morgens vor den Lidl-Filialen Schlange stehen. In diesen Clips ist zu sehen, wie die Menschen regelrecht den Discounter überrennen, um sich mit Feuerwerkskörpern einzudecken.

Das Bedürfnis nach einem spektakulären Jahreswechsel scheint die Massen zu mobilisieren, und die Aufnahmen zeigen das ungeduldige Warten der Kunden, die es kaum abwarten können, ihre Favoriten auszuwählen.

Die Frühaufsteher und Feuerwerk-Enthusiasten sind bereit, die Schlange zu überwinden, um sicherzustellen, dass sie die begehrtesten Feuerwerksartikel ergattern. Der Rummel um die bunten Lichtexplosionen am Himmel scheint jedes Jahr größer zu werden, und die deutschen Discounter sind der erste Anlaufpunkt für all diejenigen, die das neue Jahr mit einem imposanten Knall begrüßen möchten.

Verkauft Lidl Österreich auch Feuerwerk?

Klare Antwort: Nein! Lidl Österreich bietet auch dieses Jahr keine Feuerwerksartikel zum Verkauf an. Sie leisten damit einen Beitrag zum Tierschutz und zur Müllvermeidung rund um Silvester. Diese Haltung vertritt der Discounter seit 2016. Auch bei Hofer, Rewe und Co. kann man aktuell keine Feuerwerkskörper kaufen, denn in Wien gilt ein Feuerwerksverbot.

In Wien sind nur Feuerwerkskörper der Kategorie F1 erlaubt! Dazu zählen harmlose Knallerbsen, Tortensprüher und Wunderkerzen. Wer jedoch das Bedürfnis verspürt, Raketen und Böller in die Luft zu jagen, muss das Wiener Stadtgebiet verlassen. Außerhalb dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie F2, wie Batteriefeuerwerke und Raketen, gezündet werden.