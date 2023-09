Arbeiterin wegen 37 Euro entlassen: Gewerkschaften toben

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl von 12 Beuteln Vegeta wurde eine langjährige Mitarbeiterin des Lebensmittelkonzerns Podravka entlassen. Dieser Schritt stieß bei der Gewerkschaft auf scharfe Kritik. Sie hinterfragt die Verhältnismäßigkeit der fristlosen Kündigung und belebt die Debatte über Arbeitsrechte sowie Managervergütungen erneut.

Laut Berichten von Danica.hr wurde die Arbeiterin dabei ertappt, wie sie die halben Kilo Beutel von Vegeta in einer Tasche aus dem Fabrikgelände zu schmuggeln versuchte. Die Sicherheitskräfte am Tor entdeckten den Diebstahl.

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mitarbeiterin fristlos zu entlassen, hat heftige Reaktionen ausgelöst. Ein Gewerkschafter äußerte sich verärgert gegenüber Danica.hr: „Diebstahl ist Diebstahl, da gibt es keine Zweifel und keine Rechtfertigung. Aber hier müssen wir ein paar Dinge klar stellen. Es handelt sich um eine verdiente Arbeiterin, die seit Jahrzehnten in der Fabrik arbeitet und deren Gehalt erst letztes Jahr auf etwa 5000 Kuna angehoben wurde. Ihr Ehemann ist Rentner, sie sind nicht gerade in einer beneidenswerten finanziellen Situation. Außerdem ist es das erste Mal, dass sie so etwas getan hat. Sanktionen sind gerechtfertigt, aber musste man sie sofort entlassen und die Familie in eine Notlage bringen? Diese Frau hat jahrzehntelang in der Produktion für einen Mindestlohn gearbeitet.“

Hungerlohn in den Produktionsstätten

Ein anderer Gewerkschafter betonte gegenüber Danica.hr: „Arbeiter, die für einen Hungerlohn in den Produktionsstätten arbeiten, sehen das und können sich nicht helfen. Ihnen ist alles erlaubt: Boni, Aktien, hohe Gehälter, Reisekosten, Dienstwagen, Abendessen auf der Firmenkarte… Bitte, was haben diese Leute, die meisten von ihnen, dem Unternehmen so sehr geschuldet? Und dem Arbeiter, dem Armen, sofortige Kündigung.“

Der Großhandelspreis von 12 Beuteln Vegeta von 500 Gramm beträgt insgesamt etwa 280 Kuna, oder etwa 37 Euro.