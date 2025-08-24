Asyl-Zahlen im Sinkflug: Österreich verzeichnet 34 Prozent weniger Anträge

Der Asyltrend in Österreich zeigt nach unten: Zwölf Prozent weniger Anträge im Juli, seit Jahresbeginn sogar ein Rückgang von 34 Prozent gegenüber 2023.

Die Zahl der Asylanträge in Österreich setzt ihren rückläufigen Trend fort. Im Juli wurden laut Innenministerium 1.852 Anträge registriert, was einem Rückgang von zwölf Prozent oder 217 Anträgen im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Seit Jänner verzeichnet Österreich mit 10.219 Anträgen sogar ein Minus von 34 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023, als noch 15.433 Anträge gestellt wurden.

Im europäischen Vergleich liegt der durchschnittliche Rückgang bei 21 Prozent. Österreich nimmt in der EU-weiten Statistik den zehnten Platz ein, wenn man die Antragszahlen in Relation zur Bevölkerungsgröße betrachtet. Bei den absoluten Zahlen rangiert die Republik auf Position neun.

Herkunft und Antragsart

Auffällig ist die Herkunftsstruktur der Asylsuchenden: Den größten Anteil stellen weiterhin Menschen aus Afghanistan. Bemerkenswert erscheint zudem, dass etwa zwei Drittel aller seit Jänner eingereichten Anträge sogenannte Folgeanträge darstellen. Dabei handelt es sich überwiegend um Personen, die bereits über einen Schutzstatus verfügen – insbesondere afghanische Frauen, die bislang subsidiären Schutz genossen und nun aufgrund eines EuGH-Urteils (Europäischer Gerichtshof) reguläres Asyl beantragen.

Die Antragsstruktur zeigt deutliche demographische Veränderungen: Der Anteil weiblicher Asylwerberinnen stieg im ersten Halbjahr 2024 auf 42 Prozent, was hauptsächlich auf Familiennachzug zurückzuführen ist. Bei diesen Nachzugsverfahren sind 62 Prozent der Antragsteller weiblich. Mehr als die Hälfte aller Asylsuchenden war minderjährig, wobei 31 Prozent jünger als sieben Jahre waren.

Verfahrensausgänge

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat im Zeitraum von Jänner bis Juli in 6.064 Fällen Asyl oder subsidiären Schutz gewährt. Deutlich höher fällt die Zahl der negativen Bescheide aus: 18.609 Verfahren wurden abgelehnt oder eingestellt. Die Statistik verzeichnet für diesen Zeitraum 1.082 Personen, die freiwillig auf Schutz verzichteten und Österreich verließen.

Die Anerkennungsquoten variieren stark je nach Herkunftsland: Während bei syrischen Staatsbürgern rund 30 Prozent der Verfahren negativ beschieden wurden, lag die Ablehnungsquote bei Afghanen bei 38 Prozent. Diese Unterschiede spiegeln die komplexe Bewertung der individuellen Schutzgründe wider.

Insgesamt 7.829 Abschiebungen wurden vollzogen, davon 3.798 Fälle – entsprechend 49 Prozent – unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen.