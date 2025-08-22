Atomstreit eskaliert: Iran fantasiert von Angriffen auf Berlin und Paris

„Alle möglichen Sanktionen wurden bereits gegen unser Land verhängt“, erklärte er und verwies darauf, dass Iran seit 2018 unter Strafmaßnahmen leide, als der damalige – und heutige – US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen ausstieg.

Die Aktivierung des „Snapback“-Mechanismus werde „keine neuen negativen Folgen für die iranische Wirtschaft haben und ist nur ein politischer Schachzug“. Tatsächlich hat Iran seit dem US-Ausstieg aus dem JCPOA 2018 bereits mit weitreichenden amerikanischen Sanktionen zu kämpfen, die das Land von weiten Teilen des internationalen Finanzsystems abschneiden.

