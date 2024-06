AUA-Maschine durch Hagel schwer beschädigt (EXKLUSIV-FOTOS)

Momente des Schreckens erlebten Passagiere auf dem Flug von Mallorca nach Wien, als ihre Maschine kurz vor der Landung, durch ein schweres Unwetter flog.

Turbulenzen

Bereits während des Flugs begegnete die Crew des Fluges OE-LBM kleineren Turbulenzen, doch nichts, was die erfahrenen Piloten zunächst beunruhigte. Rund 30 Minuten vor der geplanten Ankunft in Wien schlug das Wetter jedoch eine gefährlichere Richtung ein: Der Airbus A320 geriet in ein heftiges Unwetter.

Landung im Blindflug

Erst am Boden angekommen, offenbarte sich den Passagieren das volle Ausmaß der Situation: Die Frontscheibe war zerstört und ein Teil der Flugzeugnase fehlte. Es war dem Können der Piloten zu verdanken, dass die Maschine trotz schwerer Beschädigungen und ohne Sicht sicher auf dem Wiener Flughafen gelandet werden konnte. Es gibt derzeit keine Berichte über Verletzte, die Passagiere dürften mit dem Schrecken davon gekommen sein.