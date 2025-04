Ein Mann versuchte in Wien, einen neunjährigen Jungen zu entführen. Der Vorfall zieht nun weite Kreise und sorgt für Besorgnis.

Ein Vorfall in Wien-Donaustadt sorgte Anfang dieser Woche für erhebliche Aufmerksamkeit: Ein Mann versuchte am Montagmittag, einen neunjährigen Jungen zu entführen. Dieser Vorfall wurde von der Polizei bestätigt und am Donnerstag sowohl von „krone.at“ als auch von ORF-„Wien heute“ berichtet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr im Bereich der Langobardenstraße. Der Junge war auf dem Weg von der Schule zur Nachmittagsbetreuung, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann forderte den Jungen auf, ihm zu folgen, und ergriff seine Hand. Glücklicherweise konnte sich der Junge losreißen und entkommen.

⇢ Aufregung in Wien: Mann versuchte Kind zu entführen



Polizeiliche Ermittlungen

Polizeisprecherin Julia Schick erklärte, dass die Schilderungen des Vorfalls dokumentiert wurden und die Ermittlungen laufen. Die Polizei hat Kontakt zur Schulleitung und zur Wiener Bildungsdirektion aufgenommen.

Ähnliche Vorfälle

Dieser Fall ist jedoch nicht der einzige seiner Art in letzter Zeit. Laut ORF Wien gab es vor etwa zwei Wochen einen ähnlichen Vorfall bei der Volksschule Wulzendorfstraße, ebenfalls in der Donaustadt. Zudem berichtete „krone.at“ im März über ähnliche Fälle in Oberösterreich, insbesondere im Bezirk Linz-Land sowie im Mühl- und Innviertel.

⇢ Vier versuchte Kindesentführungen in kurzer Zeit in Wien