Asylwerber rettet 82-Jährige aus Fluss

Eine 82-Jährige stürzt mit ihrem Rollator in die Traun. Ein 24-jähriger Afghane rettet sie heldenhaft aus dem Wasser.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Wels ein bemerkenswerter Vorfall, bei dem eine 82-jährige Frau in die Traun fiel. Die Seniorin, die mit ihrem Rollator spazieren ging, entschied sich um etwa 13.20 Uhr für eine Pause. Sie setzte sich auf den Rollator, der plötzlich in Bewegung geriet. Mitsamt der Gehilfe stürzte sie die Böschung hinunter ins Wasser.

⇢ Messer-Attacke am Bahnhof: Obdachloser sticht Security nieder



Schnelle Rettung

Ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber aus Wels, der zufällig in der Nähe war, wurde Zeuge des Unfalls und reagierte sofort. Ohne zu zögern, rettete er die Frau aus dem Fluss. Die ältere Dame blieb unverletzt, wurde aber vorsichtshalber zur Untersuchung ins Klinikum Wels gebracht.

Der Rollator, der in die Traun gefallen war, musste aufgrund der Tiefe des Wassers von der Feuerwehr geborgen werden.