Aus Arztbesuch wird Irrfahrt: Mann landet in Kroatien!

Ein 85-jähriger Franzose wollte lediglich einen Arzttermin wahrnehmen, doch aus der geplanten Kurzstrecke entwickelte sich eine unfreiwillige Fernreise. Statt nach 25 Kilometern beim Mediziner in Airvault anzukommen, setzte der Senior seine Fahrt fort – bis er schließlich in Kroatien landete. Gegenüber dem französischen Radiosender ici zeigte sich der Mann selbst ratlos: Er könne nicht erklären, „wie das passieren konnte”. Was als routinemäßiger Arztbesuch begann, mündete in einer fast 24-stündigen Autofahrt über 1.500 Kilometer, wie das belgische Nieuwsblad berichtet.

Vermisstensuche aktiviert

Die außergewöhnliche Reise des Seniors blieb zunächst unentdeckt. Erst als er zu einer verabredeten Zusammenkunft mit Freunden nicht erschien, wurden diese aktiv und meldeten ihn als vermisst. Auch aufmerksame Nachbarn bemerkten seine ungewöhnlich lange Abwesenheit und alarmierten die Polizei.

Bei der Überprüfung seines Wohnorts fanden die Beamten nur ein verlassenes Haus vor. Der Durchbruch kam, als die Einsatzkräfte den Vermissten telefonisch kontaktierten: Zur Überraschung aller gab der 85-Jährige an, in einem kroatischen Hotel zu übernachten. Seine Angehörigen organisieren nun seine Heimreise nach Frankreich – diesmal hoffentlich auf direktem Weg.

Rätselhafte Irrfahrt

Der betagte Autofahrer führt sein ungewöhnliches Abenteuer auf Orientierungsschwierigkeiten zurück. Dabei betont er, dass er bislang weder Probleme mit seinem Richtungssinn noch andere kognitive Einschränkungen erlebt habe.

