Diese Reiseziele solltet ihr 2026 meiden!

Paradiesische Orte verwandeln sich in Krisengebiete – während Touristen Traumziele stürmen, rebellieren Einheimische und Ökosysteme kollabieren.

Die Reiselust der Deutschen bleibt ungebrochen, doch immer mehr Traumziele entwickeln sich zu problematischen Urlaubsorten. Das renommierte US-Reisemagazin Fodor’s warnt mit seiner jährlichen „No List“ vor Destinationen, die Reisende meiden sollten. Die Gründe sind vielschichtig und alarmierend: Übertourismus, Umweltschäden und überlastete Infrastrukturen verwandeln paradiesische Orte in Krisengebiete – sowohl für Besucher als auch für Einheimische.

In Europa zeigt sich besonders deutlich, wie schnell beliebte Reiseziele zu Problemzonen werden können. Drei Hauptfaktoren treiben diese Entwicklung voran: Zunächst der wachsende Widerstand der lokalen Bevölkerung, die sich aus ihren Wohngebieten verdrängt fühlt. In Barcelona gehen Anwohner mit Wasserpistolen gegen Touristen vor, während auf Mallorca und den Kanarischen Inseln Massendemonstrationen unter Slogans wie „Euer Luxus, unser Elend“ stattfinden.

Parallel dazu geraten ganze Ökosysteme an ihre Grenzen. Die schottische Panoramaroute North Coast 500 versinkt im Müll, während in Rovaniemi der Weihnachtsmann-Tourismus die Mietpreise in die Höhe treibt. Selbst drastische Gegenmaßnahmen wie Venedigs Eintrittsgebühren oder Amsterdams Kreuzfahrtschiff-Restriktionen können die negative Entwicklung kaum bremsen.

Gleichzeitig bricht vielerorts die grundlegende Infrastruktur zusammen. In Agrigent, Italiens Kulturhauptstadt 2025, funktioniert die Wasserversorgung so mangelhaft, dass Hotels Gäste abweisen müssen.

Globale Krisenherde

In Amerika und der Karibik offenbaren sich ähnliche Probleme: soziale Ungleichheit und systematisches Infrastrukturversagen. Das Grundmuster wiederholt sich – wohlhabende Urlauber verdrängen Einheimische aus ihren angestammten Vierteln. In Oaxaca beispielsweise sind die Mieten seit 2020 drastisch gestiegen.

Die Britischen Jungferninseln verdeutlichen institutionelles Versagen im Tourismussektor: Eine durch einen Hurrikan 2017 beschädigte Kläranlage wurde erst 2024 instandgesetzt, während die meisten Besucher als Kreuzfahrtpassagiere kaum Geld in der lokalen Wirtschaft lassen. Die Folgen sind verheerend: sterbende Korallenriffe und ein seit 13 Jahren fehlender Tourismusplan. Diese Beispiele zeigen, wie Tourismus ohne gesellschaftliche Verantwortung ganze Gemeinschaften destabilisieren kann.

Wer jemals am berühmten Fushimi Inari-Taisha-Schrein in Kyoto in endlosen Warteschlangen stand, kennt Japans Tourismusproblematik aus erster Hand. Auch Tokio kämpft mit dem Besucheransturm. Die Japaner haben dafür einen eigenen Begriff geprägt: „Kankō kōgai“ – Tourismus-Verschmutzung.

Auf Bali herrscht laut Fodor’s eine regelrechte „Plastik-Apokalypse“: 33.000 Tonnen Kunststoffabfälle gelangen jährlich in Gewässer und Meer. Die thailändische Insel Koh Samui kämpft mit 200.000 Tonnen Müll auf Deponien – eine vorhandene Verbrennungsanlage bleibt wegen hoher Stromkosten ungenutzt, während ungeklärtes Abwasser ins Meer fließt.

Lebensgefährlich wird es für die Bewohner in Kerala. Dort forderten Erdrutsche 2024 hunderte Todesopfer – verursacht durch unkontrollierte Bebauung in Gefahrenzonen, ein direktes Resultat des touristischen Entwicklungsdrucks. Am Mount Everest riskieren täglich einheimische Bergführer, die Sherpas, ihr Leben für unerfahrene Touristen, die den gefährlichen Gipfel bezwingen wollen – Urlaub auf Kosten der Sicherheit anderer Menschen.

Heimat neu entdecken

Diese Probleme werden sich nicht kurzfristig lösen lassen und dürften auch 2026 noch Grund genug sein, diesen überlasteten Destinationen Zeit zur Erholung zu geben. Warum also nicht näher gelegene Reiseziele in Betracht ziehen? Nachhaltiger als Urlaub in der eigenen Heimat kann es kaum werden.

Warum also nicht näher gelegene Reiseziele in Betracht ziehen? Nachhaltiger als Urlaub in der eigenen Heimat kann es kaum werden.





Tourismusexperten empfehlen verantwortungsbewusstes Reisen: Besuchen Sie Ziele außerhalb der Hauptsaison, entdecken Sie weniger bekannte Orte und unterstützen Sie die lokale Wirtschaft. Statt immer wieder dieselben überlaufenen Hotspots anzusteuern, lohnt es sich, bei der Urlaubsplanung neue Wege zu gehen oder Bekanntes neu zu entdecken.

Oft liegt das Beste in unmittelbarer Nähe: Deutschland bietet eine erstaunliche Vielfalt, die viele unterschätzen. Während internationale Touristen die deutschen Alpen, die Ostseeküste oder das Rheintal besuchen, entdecken immer mehr Deutsche ihr eigenes Land neu. Die Vorteile liegen auf der Hand: keine Sprachbarrieren, kurze Anfahrtswege mit geringerem CO2-Ausstoß und die Gewissheit, dass die Ausgaben der heimischen Wirtschaft zugutekommen.

Von Rügens Kreidefelsen über die Sächsische Schweiz bis zu den Weinbergen an der Mosel – Deutschland bietet Landschaften und kulturelle Erlebnisse, für die andere Menschen weite Reisen auf sich nehmen.



Zu jedem vorgestellten Ziel sollten Sie wertvolle Informationen recherchieren: Von Anreisemöglichkeiten über Öffnungszeiten bis zu Insider-Tipps – so wird sowohl der spontane Wochenendausflug als auch der längere Urlaub zum entspannten Erlebnis.