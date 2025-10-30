Schulassistenz-Krise: Wütende Eltern marschieren durch Graz

Steirische Eltern gehen auf die Straße: Der Mangel an Schulassistenz für Kinder mit besonderem Förderbedarf sorgt für wachsenden Unmut und bringt nun auch die Politik in Bewegung.

Eltern und politische Vertreter zeigen sich zunehmend verärgert über die Situation der Schulassistenz in der Steiermark. Besonders seit der Systemumstellung zu Beginn des Jahres wächst der Unmut. Am Donnerstag machten Betroffene mit einem Protestmarsch in Graz auf ihre Anliegen aufmerksam.

Die Initiatorinnen des Protests, Marie Luise Florineth und Christine Herzog, wollen mit ihrer Aktion Gehör finden. „Wir Eltern, die ganzen Befunde oder Berichte vom Kindergarten, die sind alle ignoriert worden. Aber die, die diese Entscheidungen treffen, wie viele Stunden das Kind bekommt, die kennen diese Kinder gar nicht.“, erklärte Florineth.

Herzog schilderte die konkrete Situation ihres Sohnes, der in der ersten Volksschulklasse wie vier weitere Kinder Schulassistenz benötigt – teilweise sogar in Form einer Einzelbetreuung. Bewilligt wurden jedoch nur zwei Assistenzkräfte. „Wir wollen, dass Schulassistenz neu überdacht wird: Wir wollen jetzt nicht, dass jedes Kind eine Schulassistenz an der Seite picken hat für die gesamte Schulzeit, sondern wir wollen einen bewussten Blick darauf: Wer braucht Schulassistenz, wen müssen wir unterstützen? Dass nicht einfach blind jemand von einem Aktenverweis her irgendwelche Stunden zuschreibt, sondern dass sie uns anschauen, mit uns reden, in Kommunikation gehen.“, forderte sie.

Elterliche Forderungen

Im Zentrum der elterlichen Forderungen stehen mehr Unterstützungsstunden sowie nachvollziehbare und einheitliche Vergabekriterien für Schulassistenzen. Diese Unterstützung ist für viele Kinder mit besonderem Förderbedarf die Grundvoraussetzung für eine Teilnahme am Unterricht. Sowohl Eltern als auch die NEOS kritisierten zudem Aussagen aus der Landesabteilung, in denen von „de facto nicht schulfähigen“ Kindern die Rede war.

Der zuständige FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann sicherte den Organisatorinnen am Donnerstag ein persönliches Gespräch zu. Er betonte, dass ihm die Problematik bewusst sei und der Bedarf an sonderpädagogischen Maßnahmen steige. „Weshalb sich die Steiermärkische Landesregierung auch beim Bund – dem dafür die Kompetenz obliegt – für mehr finanzielle Ressourcen einsetzt. Für den Bereich der Schulassistenz wandten das Land Steiermark sowie die steirischen Gemeinden im Schuljahr 2024/25 knapp 34 Millionen Euro auf, diese Summe wächst im aktuellen Schuljahr auf rund 48,5 Millionen Euro an“.

Politische Unterstützung

Aus der Politik kamen unterstützende Stimmen für die Protestierenden. KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz mahnte: „Die Landesregierung muss jetzt endlich handeln, denn wir brauchen dringend ein funktionierendes System, das Bildung für alle Kinder ermöglicht – mit ausreichend Ressourcen, weniger Bürokratie und fairen Arbeitsbedingungen für die Assistenzkräfte.“ NEOS-Klubobmann Niko Swatek ergänzte: „Wenn Kinder mit Behinderungen aus dem Unterricht ausgeschlossen werden, verändert das den Lauf ihres gesamten Lebens.“

Landtagsabgeordnete Chiara Glawogger dankte den Initiatoren für ihr Engagement: „Als Lehrerin einer Inklusionsklasse weiß ich aus eigener Erfahung, wie unverzichtbar Schulassistentinnen und Schulassistenten sind. Sie sorgen Tag für Tag dafür, dass jedes Kind die gleiche Chance auf Bildung bekommt. Diese Unterstützung darf nicht zur Diskussion stehen, sie muss weiterhin gesichert bleiben.“