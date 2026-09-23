Aus für Billa-Pickerl: So funktioniert der neue 25-Prozent-Rabatt

Billa verabschiedet sich von einem vertrauten Anblick – und macht das Einkaufen an der Kasse damit deutlich unkomplizierter.

Billa stellt sein Rabattsystem um: Die bekannten klebenden 25-Prozent-Rabattpickerl gehören künftig der Vergangenheit an. Stattdessen gibt es Gutscheine aus Karton mit Strichcode, die an der Kassa eingescannt und anschließend abgegeben werden. Wie Billa gegenüber „Heute“ bestätigte, wurde die Änderung auf Wunsch von Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden eingeführt.

Neues Gutscheinsystem

Die Handhabung des neuen Systems ist einfach: Die Gutscheine werden an der Kassa vorgelegt und eingescannt. Der Rabatt von 25 Prozent wird automatisch auf die teuersten rabattfähigen Produkte des Einkaufs angewendet. Pro Einkauf können bis zu vier Gutscheine eingelöst werden: Drei gelten grundsätzlich für rabattfähige Produkte, ein weiterer für ausgewählte Marken. Das bisherige Aufkleben und die Auswahl einzelner Produkte fallen damit weg. Die ersten neuen Gutscheine sind ab 24. September gültig.

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Bei den Ausnahmen gibt es ebenfalls Änderungen. Wie bisher sind unter anderem Clever-Produkte und verschiedene bereits ausgeschlossene Warengruppen vom Rabatt ausgenommen. Zusätzlich gelten die neuen 25-Prozent-Gutscheine nicht für Produkte, die Teil des ebenfalls ab 24. September eingeführten „Immer Clever Preis“ sind. Billa bietet im Rahmen dieser Preisinitiative je nach Markt bis zu 3.000 Produkte dauerhaft auf dem Preisniveau führender Diskonter an.

Kundenfeedback entscheidend

Ausgelöst wurde die Umstellung laut Billa durch Rückmeldungen aus den Filialen. Sowohl Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeitende hätten sich eine einfachere Lösung für das Einlösen der Rabatte gewünscht. Insbesondere die automatische Anwendung auf das teuerste rabattfähige Produkt sei vielfach gewünscht worden.