Autobahn: Mann transportiert abgetrennten Kopf im Kofferraum

Ein Mann mit Kopf festgenommen – dieser Schreckensmeldung aus den Niederlanden liegt ein brutales Verbrechen zugrunde. Der 31-Jährige wurde auf der Autobahn gestoppt, nachdem in einem Wohnhaus eine enthauptete Leiche entdeckt worden war.

Ein 31-jähriger Mann geriet am Mittwochnachmittag ins Visier der niederländischen Polizei, als er auf der Autobahn A4 mit einem menschlichen Kopf im Fahrzeug angehalten wurde. Die Beamten nahmen den Mann umgehend fest. Kurz zuvor war in einem Wohnhaus in Hellevoetsluis, einer Gemeinde in den Niederlanden, eine grausige Entdeckung gemacht worden: Die verstümmelte Leiche einer 63-jährigen Frau lag dort ohne Kopf. Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizeiangaben um die Bewohnerin des Hauses in der Molenstraat. Die Leiche wurde gegen 14.45 Uhr entdeckt, woraufhin der aus Diemen stammende Tatverdächtige kurze Zeit später auf der Strecke zwischen Rotterdam und Den Haag von Einsatzkräften gestoppt werden konnte.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungsbehörden untersuchen derzeit, ob der im Fahrzeug aufgefundene Kopf tatsächlich zu der enthaupteten Leiche gehört. In verschiedenen Medienberichten wird behauptet, dass das Opfer die Mutter des Tatverdächtigen sei. Eine offizielle Bestätigung dieser Verbindung steht jedoch noch aus – die Polizei verweist auf die notwendige „Sorgfalt im laufenden Verfahren“. Sowohl das Tatfahrzeug als auch das Wohnhaus werden aktuell von Spezialisten gründlich untersucht.

Der schockierende Kriminalfall nahm seinen Anfang am Mittwoch in Hellevoetsluis mit dem Fund einer Leiche.