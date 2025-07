Baden-Pendler aufgepasst: Hier fahren im August nur Busse

Die Badner Bahn unterbricht ihren Betrieb teilweise für Modernisierungsarbeiten. Im August müssen Pendler zwischen Baden Landesklinikum und Josefsplatz auf Busse umsteigen.

Während der Sommerferien müssen Fahrgäste der Badner Bahn (Regionalbahnlinie zwischen Wien und Baden) mit Einschränkungen rechnen. Die Wiener Lokalbahnen setzen ihre Modernisierungsarbeiten an der Strecke fort. Vom 4. bis einschließlich 31. August werden im Abschnitt zwischen den Haltestellen Baden Landesklinikum und Baden Josefsplatz umfassende Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erneuerung der Gleisanlagen und der Oberleitung.

⇢ Pendler-Chaos droht: ÖBB kappt zentrale Verbindung für ganzen Sommer



Ersatzverkehr eingerichtet

In diesem Zeitraum verkehrt die Badner Bahn nur zwischen Wien Oper und Baden Landesklinikum. Für die Weiterfahrt steht ein Busersatzverkehr bereit, der im 15-Minuten-Takt die Strecke bis zur Endhaltestelle am Josefsplatz bedient. Die Ersatzbusse halten auch an den Zwischenstationen Leesdorf und Baden Viadukt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 1. September soll der reguläre Betrieb auf der gesamten Strecke wieder aufgenommen werden. Die Betreiber raten Fahrgästen, während der Bauphase zusätzliche Reisezeit einzuplanen.

Für die Dauer der Arbeiten gilt ein angepasster Fahrplan.

Langfristige Verbesserungen

Die umfangreichen Infrastrukturarbeiten im Badener Stadtgebiet zielen vor allem auf eine nachhaltige Qualitätsverbesserung ab. Durch die vollständige Erneuerung der Gleisanlagen und der Oberleitung soll künftig ein zuverlässigerer und sichererer Betrieb ermöglicht werden. Die Wiener Lokalbahnen versprechen nach Abschluss der Modernisierung auch eine höhere Pünktlichkeit für die Fahrgäste auf der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Wien und Baden.

📍 Ort des Geschehens