Badeunfall in Therme: Dreijähriger musste reanimiert werden

Freitagabend ereignete sich ein tragischer Unfall in einer Therme in Berchtesgaden. Ein dreijähriger Junge fiel in ein Erlebnisbecken und befindet sich seither in einem kritischen Zustand.

Unfallhergang

Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Eltern des Jungen aus Hallein, Salzburg, sein Fehlen erst kurz vor dem Verlassen der Anlage gegen 21.20 Uhr. Sie waren mit befreundeten Familien zu Gast.

Inmitten der Menschenmenge gelang es dem Kind, unbemerkt zurück in den Badebereich zu laufen. Es ist bislang ungeklärt, wie der Junge das Erlebnisbecken im Obergeschoss erreichte und warum er ins Wasser fiel. Laut ersten Annahmen der Polizei trieb er einige Minuten im Wasser, bevor er von zwei zwölfjährigen Mädchen entdeckt wurde. Die Mädchen reagierten geistesgegenwärtig und zogen den Jungen aus dem Wasser.

Ärztin zufällig vor Ort

Eine anwesende Notärztin begann sofort mit der Wiederbelebung, unterstützt vom Bademeister der Therme. Die Polizei sowie Rettungskräfte trafen schnell am Unfallort ein und die Feuerwehr Berchtesgaden leuchtete den Landeplatz für den Rettungshubschrauber aus. Der Junge wurde umgehend in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Sein Zustand wird als äußerst kritisch beschrieben.

Ermittlungen

Die Berchtesgadener Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 08652/9467-0 weitergegeben werden.