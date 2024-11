Black Friday wird zur Black Week: Österreich im Rabattfieber

Der Black Friday steht in diesem Jahr zwar erst am 29. November an, doch Händler, vor allem im Online-Bereich, starten bereits jetzt mit vorgezogenen Rabattaktionen unter dem Stichwort „Black Week“. Dieser Trend entwickelt sich zunehmend zum festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Einkaufszeit.

Ursprung und Verbreitung

Der Black Friday stammt aus den USA und markiert dort traditionell den Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Er fällt auf den Freitag nach Thanksgiving, einem der größten amerikanischen Feiertage, der stets am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Damit liegt der Black Friday immer zwischen dem 23. und 29. November. Seit rund 2013 hat dieser Trend auch in Deutschland und Österreich an Popularität gewonnen. Besonders Online-Shops werben mit erheblichen Preisnachlässen, ein Konzept, das die österreichische Konsumentenschaft mittlerweile fest in ihre Einkaufsplanungen integriert hat.

Die Ausweitung zur Black Week

Zahlreiche Händler haben den Black Friday zu einer „Black Week“ erweitert, welche die gesamte Woche des Freitags umfasst. Untersuchungen zeigen, dass die Händler jedes Jahr früher mit ihren Aktionen beginnen. Ein möglicher Grund dafür ist die Absicht der Händler, Kunden frühzeitig zu gewinnen und zu verhindern, dass diese ihr Budget bei der Konkurrenz ausgeben. Manche Anbieter sind bereits jetzt mit „Black Week“-Angeboten präsent.

Die Arbeiterkammer mahnt zur Vorsicht bei der Wahrnehmung dieser Angebote. Kunden sollten sich davor hüten, sich von den Rabatten blenden zu lassen und unüberlegte Käufe zu tätigen. Es wird empfohlen, Preise zu vergleichen und wohlüberlegte Kaufentscheidungen zu treffen.