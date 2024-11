Bundesheer stürmt an die Spitze: Vertrauensindex-Sensation

Erstmals führt das Österreichische Bundesheer den aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex an und sichert sich die Spitzenposition mit 67 Punkten. Damit überholt es sowohl die Volksanwaltschaft als auch die Polizei, die mit 62 bzw. 61 Punkten auf den nachfolgenden Plätzen liegen.

Rasante Vertrauenssteigerung

Die Ergebnisse zeigen eine beeindruckende Entwicklung des Vertrauens in das Bundesheer. Im Jahr 2023 lag es noch bei 51 Punkten, was einer Steigerung von 16 Punkten entspricht. Verglichen mit 2019, als das Heer lediglich 32 Punkte und Platz sechs belegte, ist der Zuwachs noch deutlicher.

Politische Reaktionen und Schlusslichter des Rankings

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner äußerte sich positiv über den Vertrauenszuwachs und sieht darin ein Zeichen für die gestärkte Rolle des Bundesheeres in der Gesellschaft. Sie betonte, dass das Heer in unsicheren Zeiten als wichtiger Garant für Sicherheit und Stabilität wahrgenommen werde, was die hohe Wertschätzung in der Bevölkerung unterstreiche.

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die Versicherungsunternehmen mit –23 Punkten, die katholische Kirche mit –27 Punkten und die Sozialen Medien mit den niedrigsten Bewertungen von –69 Punkten. Der APA-OGM-Vertrauensindex liefert mit diesen Erhebungen wertvolle Einblicke in die aktuellen gesellschaftlichen Stimmungen gegenüber Institutionen und spiegelt wider, wie sich das Vertrauen im Laufe der Jahre verändert hat.