Herbstwetter-Revolution! Hochdruckgebiet erobert Österreich

Der Einfluss eines stabilen Hochdruckgebietes prägt derzeit das Wettergeschehen in Mitteleuropa und sorgt in den kommenden Tagen für überwiegend ruhiges und herbstliches Wetter in Österreich. Dabei wechseln sich Sonne und Hochnebel ab. Am Samstag erreicht jedoch eine schwache Kaltfront von Norden her das Land und bringt kühlere, aber trockene Luft in die Osthälfte Österreichs.

Wetterprognose: Hochnebel und Sonne im Wechselspiel

Am Samstag breiten sich hartnäckige hochnebelartige Wolken vor allem im Norden und Osten bis in die Mittelgebirgslagen aus. Aus der Bewölkung kann vereinzelt leichter Nieselregen entstehen. In den Gebieten von der Silvretta bis zu den Niederen Tauern ist hingegen mit überwiegend sonnigem Wetter zu rechnen. Auch im Süden lösen sich lokale Nebelfelder am Vormittag auf. Der Wind weht zunächst aus Westen, dreht im Verlauf auf Nord und frischt lebhaft auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 17 Grad, wobei es im Südwesten am mildesten bleibt.

Am Sonntag machen Restwolken entlang der Alpennordseite am Vormittag der Sonne Platz. Im östlichen Flachland und auf den Bergen sorgen nur harmlose Schleierwolken für eine leichte Bewölkung. In den südlichen Becken und Tälern können sich jedoch dichte Hochnebelfelder halten. Ein leichter Wind aus Ost bis Nordost bringt besonders in der Osthälfte eine weitere Abkühlung mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 15 Grad.

Ausblick auf die kommende Woche: Beständiges Herbstwetter

Der Montag beginnt in den südlichen Becken sowie vom Bodensee über den Flachgau bis ins oberösterreichische Seengebiet mit Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf setzt sich die Sonne immer mehr durch, besonders auf den Bergen bleibt es meist wolkenlos. Im Osten weht ein mäßiger Nordwind. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 16 Grad.

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter überwiegend freundlich. Lediglich in Gebieten wie dem oberösterreichischen Seengebiet und dem Klagenfurter Becken kann Hochnebel länger bestehen bleiben. Im Laufe des Tages ziehen aus Westen einige Wolken auf, die jedoch keinen Regen bringen. Der Wind weht aus Südost und frischt besonders im Osten auf. Je nach Sonnenschein sind Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad zu erwarten.

Die stabile Hochdrucklage sorgt somit für eine Fortsetzung des ruhigen Herbstwetters, während die Temperaturen variieren und Nebel insbesondere in tiefer gelegenen Regionen weiter ein Begleiter bleiben kann.